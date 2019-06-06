Криштапович: выставка к II Европейским играм отражает гармонию спортивных достижений и творчества

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная выставка "Спорт - это высокое искусство", входящая в культурную программу II Европейских игр, показывает гармонию спортивных достижений и творчества, отметил на торжественном открытии экспозиции директор Национального центра современных искусств Сергей Криштапович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наша выставка показывает полную гармонию спортивных достижений и творчества, - сказал Сергей Криштапович. - Надеемся, что экспозиция станет мотивирующей составляющей всех соревнований".

Выставка представляет работы фотографов и художников из 12 стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Великобритании, Германии, Грузии, Испании, Литвы, Польши, России, Словакии, Бельгии.

Центр Гейдара Алиева в Азербайджане привез 21 скульптуру, что экспонировались на выставке, приуроченной к І Европейским играм. Их разместили в отдельном зале. Также можно увидеть архивные фото и современные фотографические проекты, плакаты, скульптурные объекты, документацию перформативных практик, исследующих тему спорта в широком культурологическом, историческом и социальном контексте.

Демонстрируются архивные фотографии и киноматериалы из собрания Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов, отражающие события советского периода (1940-1970-е годы): фотографии и кинокадры спортивных соревнований, всесоюзных спартакиад, спортивных парадов, процесса тренировки, портреты выдающихся спортсменов того времени являются документами целой эпохи, когда культ здорового, сильного тела ассоциировался с молодостью и силой страны, а массовое увлечение спортом было частью глобального процесса воспитания (формирования) человека будущего.

Выставка "Спорт - это высокое искусство" будет работать по 4 августа. Она является частью масштабного проекта "Европейские игры - европейское искусство", куда входит и экспозиция белорусских художников, развивающих традиции школы Казимира Малевича "Казимир Малевич и XXI век", старт которой будет дан 14 июня.

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