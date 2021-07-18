"Крок by крок" прошел в Витебске гала-концерт мастеров искусств Беларуси

18 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебске состоялся концерт мастеров Беларуси "Крок by крок", посвятивших свои творческие номера живописцам-землякам, спортсменам, природе родного края и самым красивым женщинам на земле, передает корреспондент БЕЛТА.

Вдохновением для артистов стали достижения наших соотечественников в разных областях. В городе, давшем выдающемуся художнику Марку Шагалу учителя и музу, возможность творить великие картины, нельзя было не вспомнить земляка, который и в далекой Франции вспоминал мост над Витьбой, родительский домик и встречи с Беллой. Трогательная и лирична пеня о живописце гармонично полилась в небо над Витебском.

Встреча мастеров искусств Беларуси и зрителя прошла в юбилейный год не только для фестиваля "Славянский базар", но и для Национального олимпийского комитета. И невозможно было не упомянуть наших спортсменов накануне грядущей Олимпиады в Токио. В едином порыве артисты и публика пожелали звездам спорта удачи. Нынешние Игры станут четырнадцатыми для нашей национальной сборной - вперед, Беларусь!

Историческое наследие нашей страны невозможно представить без ее уникальных, красивых обрядов - Купалье, зажинки, Каляды. Из глубины веков на витебскую сцену вышли представители белорусской шляхты и вознесли над зрительным залом восхитительную песенную похвалу Синеокой.

Кому сегодня, в настоящем, принимать эстафету времени и любви к стране? "Кто, если не мы!" - об этом в своей песне ответили представители поколения next. Юные исполнители пели о доме, каникулах, отдыхе, звездах, которые сияют над страной и белорусских звездах, что взлетают в вышину и покоряют мир.

И конечно, артисты воздали должное родной природе и белорусским девушкам, которым многие мировые эксперты красоты отдают корону первенства.

По-прежнему неподражаемый ансамбль "Песняры", заводной Анатолий Ярмоленко и ансамбль "Сябры", очаровательная Алена Ланская, нежная Ирина Дорофеева, блистательный Василий Раинчик и его "Верасы", несравненная Жанет, сладкоголосая Виктория Алешко, стильная Зина Куприянович, сияющий ослепительной улыбкой Александр Солодуха и еще большое, яркое созвездие мастеров искусств Беларуси подарили зрителям в этот вечер не только хорошее настроение, но и оптимизм, веру в единство и гордость за нашу страну.-0-