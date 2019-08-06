Крутой олдскульный образ за пару минут: на A-Fest будет работать зона "А-Фешн"!

В день фестиваля A-Fest, 10 августа, с 12:00 до 17:00 вы сможете бесплатно собрать по-настоящему олдскульный образ. Визажисты, стилисты и парикмахеры зоны "А-Фешн" будут работать над тем, чтобы все желающие были "на стиле” опен-эйра, который в этом году пройдет в духе "старой школы".

Чтобы полностью окунуться в атмосферу праздника, можно провести ревизию в родительском шкафу и прийти 10 августа в папиной олимпийке, маминых легинсах или бабушкином ситцевом платье. Если у вас не найдется одежды, которая была в тренде 10, 20 или 30 лет назад — не проблема: ее можно купить прямо на фешн-зоне. Стилисты помогут собрать модный образ, а команда художников вдохнет новую жизнь своими рисунками в вашу потрепанную джинсовую куртку или брюки, стилизовав под тематику фестиваля. Чтобы полностью войти в образ, визажисты и парикмахеры из салона красоты сделают ваш внешний вид, соответствующим всем канонам "старой школы": прически с начесом, блестящие веки и яркие губы.

Также на территории "А-Фешн" можно будет купить ретротрусы из лимитированной коллекции "A-Fest – гэта…". С чем носить фестивальный мерч и как одеться, чтобы быть в ретротренде – увидите на фешн-показе от стилистов.

Ретро дресс-код носит рекомендательный характер. Как и в предыдущие годы, вход на фестиваль свободный.

Информационный партнер - Белорусское телеграфное агентство.