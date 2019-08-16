Ксения Галецкая подала заявку на участие в нацотборе на детское "Евровидение-2019"

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обладательница Гран-при Международного детского музыкального конкурса "Витебск-2019" на "Славянском базаре" Ксения Галецкая подала заявку на участие в национальном отборочном туре детского конкурса песни "Евровидение-2019", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"Медиахолдинг в 24.00 15 августа завершил прием заявок на участие в национальном отборочном туре детского конкурса песни. Среди потенциальных претендентов - как новички, так и финалисты нацотборов прошлых лет. В их числе Мария Жилина, Арина Пехтерева, Анастасия Жабко, Мария Гулевич, группа "Нескучный возраст", а также Ксения Галецкая", - рассказали в пресс-службе.

Участники получат возможность исполнить свои композиции во время живого прослушивания в Белтелерадиокомпании, которое состоится не позднее 20 августа. В финал пройдут от семи до десяти исполнителей. Гала-концерт состоится не позднее 27 сентября. Представителя Беларуси для участия в международном песенном форуме выберут по итогам голосования зрителей и профессионального жюри. Все права, относящиеся к проведению нацотбора, принадлежат исключительно организатору - Белтелерадиокомпании как единственному в стране члену Европейского вещательного союза.

Детский конкурс песни "Евровидение-2019" пройдет 24 ноября в Гливице (Польша). Беларусь участвует в конкурсе песни с момента его основания - с 2003 года. На счету страны две победы: в 2005-м конкурс выиграла Ксения Ситник с песней "Мы вместе", в 2007-м - Алексей Жигалкович с композицией "С друзьями". В прошлом году Беларусь уже во второй раз была хозяйкой детского "Евровидения" и собрала рекордное количество участников за всю историю форума: на сцене "Минск-Арены" выступили юные артисты из двадцати стран.-0-