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Ксения Галецкая: участие в детском конкурсе "Славянского базара" - моя мечта

Культура 22.03.2019 | 16:40
Ксения Галецкая
Ксения Галецкая

Международный детский музыкальный конкурс "Витебск-2019" - яркая и незабываемая страница фестиваля "Славянский базар" для всех юных дарований, участвующих в нем. В этом году 11-летней Ксении Галецкой из Минска предстоит посоперничать за Гран-при со сверстниками из разных стран мира. Впервые заключительный этап национального отбора прошел в формате гала-концерта в Оршанском городском центре культуры "Победа". Понравилось ли выступать на этой площадке начинающей певице, сложно ли было одержать победу, изменится ли выступление белорусской представительницы, кто помогает ей подготовиться - выяснила корреспондент БЕЛТА, побывав на занятии Ксении Галецкой в детской студии искусств Malinovka by Spamash продюсерского центра "Спамаш".

- В этом году финалы национальных отборов песенных конкурсов "Славянского базара в Витебске" проходили в Орше. Как вас встретил этот город?

- Погода нас не радовала, но все равно мне там очень понравилось. В центре культуры был шикарный звук, очень хорошо выстроенный, и, наверное, благодаря ему в том числе мне удалось отлично выступить. В промежутках между двумя песенными отделениями были красивые номера приглашенных гостей.

- У кого возникла идея представить тебя в отборе детского конкурса "Витебск-2019"? И долго ли ты готовилась?

- Мне давно хотелось принять участие в детском конкурсе "Славянского базара". А наш продюсерский центр имеет большой и успешный опыт подготовки артистов к большим конкурсам и фестивалям. Мой руководитель Анастасия Олеговна Марчук и моя мама помогли определиться с номерами. Я исполнила песню "Усім настрой нясі" на белорусском языке, написанную Анастасией Олеговной, и Back in the USSR на английском. Последнюю мы сделали за полтора месяца, а "Усім настрой нясі" я ранее исполняла в составе трио "Малина" вместе с Ангелиной Ломако и Максимом Цуприковым. К этой команде я присоединилась в августе и стала их третьей участницей. Но когда мы подали заявку на отбор для "Славянского базара" и нужно было срочно определиться с репертуаром, я предложила эту песню, ведь она - одна из моих самых любимых. Но пришлось над ней поработать. Потому что мне довелось одной петь за троих - исполнять сразу три партии без передышки, и танцевать при этом, что было невероятно сложно. Причем и бэк-вокал я сама записала под чутким руководством художественного руководителя центра Леонида Ширина, который к тому же и аранжировку помог нам сделать.

Анжелина Микульская, директор центра, была инициатором создания номера для трио и костюмов с пышными юбками, которые уже стали узнаваемы зрителю и своего рода брендом детской студии Malinovka by Spamash. Евгений Глинский, наш хореограф, поставил финальный танец. И мне было не просто совместить движения всех троих, но он их переделал и адаптировал под меня одну так, что, исполняя песню в разных октавах и прыгая, я не запыхалась и не сбилась, а все четко и чисто исполнила.

- Кстати, а каков диапазон твоего голоса?

- Две октавы, но в песне "Усім настрой нясі" я показала лишь полторы. Поэтому мы решили заменить ее и написать такую, которая бы раскрыла весь мой диапазон и вокальные данные. Пока она на стадии написания. У Анастасии Олеговны сразу несколько идей. Например, о детских мечтах - о маме, хорошем настроении, друзьях, ведь мы все видим иначе, чем взрослые. Поэтому, как говорит сама Анастасия Олеговна, песня должна быть понятной мне, без завуалированных смыслов, написанная простыми словами и языком. Одна из идей - рассказать о моей маме, у которой нас, детей, четверо, но при этом у нее хватает времени на всех, она всегда уравновешенная и спокойная, внимательная и ответственная. А вторая - показать, что жить можно легко и просто: нести веселье людям, радоваться верным друзьям и возможности реализоваться в любимом деле, жить и дышать - что может быть лучше. Но вопрос с песней пока остается открытым. Над репертуаром работают Анастасия Марчук и Леонид Ширин. Как только мы определимся с песней, обязательно презентуем ее. Англоязычная песня останется прежней, потому что в ней полностью раскрывается мой потенциал и моя личность, я ее чувствую и понимаю.

- Как ты думаешь, чем тебе удалось покорить жюри?

- Сложно ответить. Наверное, хорошим репертуаром, ведь за Back in the USSR мне поставили 88 баллов, а за "Усім настрой нясі" - 83. На самом деле, мы очень готовились и мечтали, но никто не ожидал, потому что была действительно серьезная конкуренция и сильные участники. И ехали мы с мыслью, пусть победит сильнейший. Я очень рада, что у меня все получилось. Беларусь уже трижды брала Гран-при детского конкурса, и я, если честно, тоже к этому стремлюсь и надеюсь, что мне удастся не только достойно представить на международной арене культуру своей страны, но и победить.

- А что испытала, когда узнала о своей победе в национальном отборе для Международного детского музыкального конкурса "Витебск-2019"?

- Сначала шок и радость, а затем пришло осознание, что придется много работать, и ответственность, ведь нельзя подвести страну.

- Твой сценический образ изменится?

- Да, будет и образ новый, и костюмы, и движения, и контент. Этим всем занимается команда профессионалов, ведь нашему центру выпала честь и возможность представить страну в самом лучшем виде, и мы для этого сделаем все возможное. Кроме того, мне помогут подготовиться к конкурсу и опытные артисты. Например, 29 марта я буду выступать с Президентским оркестром Беларуси и исполнять рок-хиты в программе "Дым над водой", что позволит мне получить уникальный опыт работы с живым оркестром. На начало апреля запланировано выступление на презентации факела II Европейских игр. В планах работа с известными белорусскими дизайнерами, уже есть предложения по сотрудничеству от блогеров.

- Участие в "Славянском базаре" - это… Продолжи.

- После телешоу "Я пою" это мой первый серьезный проект и мой сольный старт в вокальном искусстве страны.

- В прошлом году твоя жизнь круто изменилась: пришлось переехать в другой город, оставить прежних друзей, налаживать отношения с новыми одноклассниками, определяться со студией и педагогом по вокалу. Было сложно?

- Минск мне очень нравится, и, похоже, это взаимно. Когда моя семья переехала в столицу, то я сразу же пришла в студию искусств Malinovka by Spamash, которой руководит Анастасия Марчук. Здесь с нами работает большая команда профессионалов: режиссер и продюсер Анжелина Микульская, композитор Леонид Ширин, преподаватель по актерскому мастерству народный артист Беларуси и кинорежиссер Александр Ефремов, репетитор по вокалу заслуженная артистка Беларуси Наталья Тамело, хореограф Евгений Глинский. Я рада, что попала в "Спамаш", ведь здесь созданы все условия для развития артиста. Все ребята в студии искусств очень дружные, коллектив слаженный, и поэтому все легко.

Кстати, в прошлом году мне посчастливилось в составе трио "Малина" выступать в финале национального отбора "Детского Евровидения" в качестве приглашенных гостей. А затем я объявляла в прямом эфире баллы от Австралии на самом международном конкурсе "Детское Евровидение - 2018". В последние время было много выступлений: в телепрограммах, городских и республиканских концертах, международных песенных конкурсах и фестивалях в составе трио "Малина", которое было отмечено наградами на Открытом республиканском музыкальном конкурсе "Эстрада субботнего вечера" и Международном конкурсе-фестивале музыкально-художественного творчества "Сустрэчы" в Минске.

- А самой попробовать свои силы на "Детском Евровидении" не захотелось?

- Это будет моя следующая цель.

- А любимое место в Минске появилось?

- Конечно, это мой дом, где меня всегда ждет моя любимая семья, и "Спамаш", где я развиваюсь в любимом деле. А еще мне очень нравится учиться в лингвистической гимназии №24, где мы углубленно изучаем английский, а также французский и китайский. Кроме того, я юный спасатель-пожарный, знаю, как правильно оказать первую медицинскую помощь и правила безопасности.

- Больше всего на свете ты любишь петь?

- Да! А еще я люблю читать, и лучший подарок для меня - это книга. Последняя, которую я прочла, "Вратарь и море" одной из моих любимых писательниц Марии Парр. Очень люблю фэнтези и приключения.

- У тебя большая семья - шесть человек. Наверное, они не только поддерживают тебя, но и критикуют?

- О, да! Мой самый первый критик - мама, она у меня профессиональный хореограф. Затем папа оценивает. Старшие брат и сестра тоже могут высказать свои замечания, но всегда по делу. К сожалению, они не поют. Зато брат - отличный математик, который работает IT-специалистом, хотя еще не закончил университет. А сестра - будущий учитель английского языка и тоже увлекается танцами, как и я.

- Ксюша, как ты думаешь, от чего зависит успешное выступление?

- От уверенности в себе и команды, которая поддерживает тебя и верит в твою победу. Когда идешь на конкурс, то нужно настраиваться только на победу. Хотя при этом стоит помнить, что главное - достойное выступление, которое порадует зрителя. А еще нужно не бояться, собрать свою волю в кулак и отдать зрителю все свои самые позитивные эмоции.

- Что самое сложное во время выступления? Справиться с волнением?

- За кулисами порой бывает незначительное волнение, но оно и должно быть, мне кажется. Хотя при этом оно мне никогда не мешает петь. А когда я делаю шаг на сцену, мое волнение проходит. Я всегда выступаю в удовольствие. Перед сценой я говорю: "Это мой номер, и я в нем королева!" Так и получается.

- В декабре, когда открывалось здание нового культурного пространства вашего центра, у его входа "поселился" памятник "Посвящение поэту", прообразом которого послужил молодой Владимир Короткевич, символизирующий надежды и амбиции юных талантов. И у вас появилась новая традиция: по дороге на занятия жать руку писателя на творческую удачу.

- Вот и я, отправляясь на национальный отбор для "Славянского базара", не прошла мимо него и по итогу удачно выступила. Возможно, это совпадение. Но если и летом мне повезет - значит, это закономерность, и Владимир Короткевич действительно помогает нам, воспитанникам центра, идти к своей цели.

- Ксюша, желаю тебе не только достойно выступить, завести новых друзей, но и просто получить удовольствие от участия в Международном детском музыкальном конкурсе "Витебск-2019". Ведь это большой праздник детского творчества, где встречаются юные таланты со всего мира, чтобы показать себя и хорошо провести время.

- Спасибо.

Ольга АНТОНЕНКОВА,

БЕЛТА.-0-

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Теги
дети, конкурс, Славянский базар
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