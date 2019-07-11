Ксения Галецкая завоевала Гран-при детского конкурса на "Славянском базаре в Витебске"

11 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Представительница Беларуси Ксения Галецкая стала обладательницей Гран-при и специального приза "Лира" международного детского музыкального конкурса "Витебск-2019" на "Славянском базаре в Витебске", передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель жюри шведский певец, музыкант и композитор Боссон и обладательница Гран-при Ксения Галецкая (Беларусь)

Обладательница Гран-при Ксения Галецкая (Беларусь)

Имена победителей конкурса объявлены сегодня на итоговом гала-концерте. Первая премия присуждена Анжеле Албертян из Армении. Вторую премию жюри разделило между украинцем Артуром и Анастасией Барбэ из Молдовы. Третьей премией также отмечены два конкурсанта: представительница Грузии Аннушка и участница из России Кира Гоголадзе.

Председатель жюри шведский певец, музыкант и композитор Боссон и Анжела Албертян (Армения), получившая первую премию

Анжела Албертян (Армения), получившая первую премию

Анастасия Барбэ (Молдова) получила вторую премию

Председатель жюри шведский певец, музыкант и композитор Боссон и Артур (Украина), получивший вторую премию

Кира Гоголадзе (Россия) получила третью премию

Председатель жюри шведский певец, музыкант Боссон и Аннушка (Грузия), получившая третью премию

Специальными призами Парламентского собрания Союза Беларуси и России награждены Ксения Галецкая (Беларусь) и Кира Гоголадзе (Россия).

Ксения Галецкая (Беларусь) и Кира Гоголадзе (Россия) - обладатели наград Парламентского собрания

Специальными наградами отмечены и другие конкурсанты. Обладателями сертификатов на бесплатную недельную поездку на Мальту стали участники из Болгарии, Казахстана, Латвии и Италии. Приглашения на фестиваль Riga Symphony от его президента, музыкального продюсера, главы правления Европейского центра музыки для молодежи, члена жюри детского конкурса Хелены Швилпе получили Дильназ Тилепова (Казахстан), София Бевилакуа (Италия), Искендер Гасанзаде (Азербайджан) и Лавалина (Индия). Как композитор Хелена Швилпе вручила Кристийонасу Городецкису (Литва) и Анастасии Поповой (Эстония) ценный для любого артиста подарок - авторскую песню с профессиональной аранжировкой. Еще 11 детей приглашены на музыкальный фестиваль в Великобританию.

Всех организаторов конкурса и его юных участников за огромную профессиональную работу поблагодарил председатель международного детского жюри певец Боссон (Швеция). Обращаясь к конкурсантам, он подчеркнул, что все они являются победителями. "Я сражен вашими выступлениями и голосами. Никогда не сдавайтесь, следуйте своему сердцу и мечтам", - призвал юных артистов Боссон.

Своими первыми эмоциями после церемонии награждения с журналистами поделилась обладательница главной награды конкурса. "Победа на "Славянском базаре" - мое самое большое и главное достижение. Очень надеялась на это, но прежде всего настраивалась на то, чтобы достойно представить Беларусь", - подчеркнула Ксения Галецкая. Ее рецепт победы прост. "Главное - наслаждаться тем, что ты делаешь", - сказала юная артистка. Она добавила, что поездка на "Славянский базар" стала для нее большим и масштабным приключением, которое навсегда останется памяти.

Слова огромной благодарности Ксения Галецкая выразила всей команде продюсерского центра "Спамаш", своей семье, болельщикам и всем, кто ее поддерживал в эти напряженные дни.-0-

Фото Александра Хитрова