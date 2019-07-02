Кульминацией праздника "Александрия собирает друзей" станет национальное шоу

2 июля, Минск /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Кульминацией республиканского праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей") 6 июля станет гала-концерт "Зроблена ў Беларусі" с участием звезд отечественной и зарубежной эстрады. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции главный специалист управления искусств Министерства культуры Инна Мардусевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Гала-концерт будет представлять собой национальное шоу, которое расскажет всем о самом дорогом для каждого белоруса - о его малой родине, - сказала Инна Мардусевич. - Основой программы станут песни из альбома "Куточак Беларусi" лауреатов премии Президента Беларуси "За духовное возрождение" Юлии Быковой и Евгения Олейника. В концерте задействуют большое количество артистов. Среди них народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко, заслуженный артист Беларуси Александр Солодуха, звезды эстрады Инна Афанасьева, Алена Ланская, Искуи Абалян, а также Лев Лещенко и украинская певица Тина Кароль".

Выступление артистов будет сопровождать группа "Аура". Уже начаты репетиции, которые после празднования Дня Независимости переместятся на концертную площадку в агрогородок Александрия. "Главное отличие гала-концерта в том, что это будет полностью концерт с живой музыкой, - подчеркнула автор идеи концерта, певица и композитор Юлия Быкова. - Мы намерены создать непринужденную, душевную атмосферу и обеспечить непосредственное общение артистов со зрителями. Прозвучит много известных композиций, в том числе немало веселых и зажигательных. Мы придумываем их визуальное сопровождение, в итоге должен получиться очень интересный творческий продукт".

Одним из сюрпризов для зрителей станет совместный номер Юлии Быковой и Тины Кароль. Они сейчас работают над композицией, в которой хотят объединить белорусскую и украинскую народные песни, показав тем самым близость и единство двух культур.

Во время шоу готовится много ярких танцевальных постановок, спецэффектов. Сцену будет отличать современный дизайн и красочное световое оформление. "Все это призвано создать атмосферу праздника, чтобы гала-концерт запомнился ", - добавила Юлия Быкова.

Гуляния традиционно пройдут 6-7 июля в живописном месте на берегу Днепра, около моста, который соединяет не только два населенных пункта - Александрию и Копысь, но и две области - Могилевскую и Витебскую. Ожидается, что в этом году праздник посетят более 80 тыс. человек. Его организаторами выступают Министерство культуры, Могилевский областной исполнительный комитет и Шкловский райисполком.-0-