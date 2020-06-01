"Культура" отметит юбилей Дударева в радиоэфире

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канал "Культура" Белорусского радио 6 и 7 июня к 70-летию драматурга заслуженного деятеля искусств Беларуси Алексея Дударева предложит слушателям цикл передач разных жанров. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Любители театра в субботней программе "Радиотеатр. Лучшее" в 10.30 услышат первую часть радиоверсии спектакля Национального академического театра им. Янки Купалы "Порог" по одноименной пьесе драматурга.

Спектакль в постановке Валерия Раевского украшал афишу Купаловского театра в 1980-е годы. Радиозапись зафиксировала голоса знаменитых профессиональных актеров Беларуси - Галины Макаровой, Валерия Филатова, Галины Федоровой и других.

В воскресном эфире слушателей ожидают радио-встречи с юбиляром. Проект Натальи Сиротки: "Сентиментальное путешествие" в 10.05 предложит воспоминания Алексея Ануфриевича о детских годах, периоде его творческого становления. Размышления о жизни и творчестве драматурга прозвучат в 17.15 в радиоверсии передачи "Собеседники" с Наумом Гальперовичем.

Как сообщалось ранее, на телеканале "Беларусь 3" 5 и 7 июня телезрители увидят фильмы по мотивам сценариев Алексея Дударева - "Осенние сны" и "Белые росы", а также балет "Витовт" Большого театра Беларуси.-0-