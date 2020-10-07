Культура помогает воспитывать новые поколения белорусов, гордящихся своей самобытностью - Заяц

7 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Культура помогает воспитывать новые поколения белорусов, гордящихся своей самобытностью. Такое мнение высказал председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц во время торжественного мероприятия, посвященного Дню работников культуры, передает корреспондент БЕЛТА.

"Культура и искусство и те, кто работают в этих сферах, вносят большой вклад в воспитание новых поколений белорусов, которые гордятся своей самобытностью. Своим трудом вы помогаете нашему обществу понимать и любить прекрасное. Вы храните и приумножаете лучшие традиции искусства наших предков и создаете условия для дальнейшего развития и процветания культурного наследия Могилевщины и всей Беларуси", - отметил председатель Могилевского облисполкома.

Как подчеркнул Леонид Заяц, нынешний непростой год внес коррективы в календарь культурных событий. "Ситуация с распространением коронавируса требовала от нас отмены большинства массовых мероприятий. Но, несмотря на это, мы на высоком уровне провели государственные праздники - День Победы и День Независимости нашей страны. Ярким получился традиционный праздник "Александрия собирает друзей". Серьезная подготовка была и к Дню белорусской письменности в Белыничах. И все это стало возможным благодаря каждому из вас", - отметил Леонид Заяц.

Поздравить представителей культуры Могилевской области с предстоящим профессиональным праздником приехал заместитель министра культуры Валерий Громада. "Именно вы наполняете нашу культуру материальным и духовным содержанием. Благодаря вашему таланту, знаниям и навыкам национальное искусство обогащается яркими премьерами, многочисленными победами на престижных международных и республиканских фестивалях и конкурсах. Этот год стал серьезным испытанием для нашей сферы, но я убежден, что общими усилиями мы сможем не только сохранить, но и приумножить наши достижения", - подчеркнул Валерий Громада.

Во время торжественного мероприятия работникам культуры и искусства вручили награды и благодарственные письма. За достигнутые успехи и высокий уровень исполнительского, изобразительного мастерства свидетельства специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи и благодарственные письма Могилевского областного исполнительного комитета Леонид Заяц вручил представителям молодежи региона. Завершилось торжественное мероприятие праздничным концертом.-0-