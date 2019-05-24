Культурно-туристический центр планируется создать рядом с Домом-музеем Марка Шагала в Витебске

24 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Культурно-туристический центр "На Покровской" планируется создать в Витебске рядом с Домом-музеем Марка Шагала, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении экономики Витебского горисполкома.

Проект предусматривает сохранение и развитие исторической застройки города в районе улицы Покровской, на которой Марк Шагал провел юношеские годы. На земельном участке почти в 2 га расположены десять зданий бывшего винодельческого завода общей площадью около 5,7 тыс. кв.м, в том числе главный административный корпус является памятником архитектуры XIX-XX веков. Объем инвестиций в освоение территории оценивается в $3,5 млн.

Потенциальным инвесторам предлагается реконструировать и модернизировать сооружения под объекты туристической инфраструктуры, в том числе создать гостиничный комплекс, объекты общественного питания, сувенирные лавки и магазины. Кроме того, часть недвижимости можно использовать для создания кустарного производства, организации ремесленнической деятельности. Здесь же возможна малоэтажная жилая застройка.

Первоначально проект предусматривал перепрофилирование винодельческого завода под производственно-туристический комплекс. Однако предприятие в 2015 году было признано банкротом. В 2017 году после завершения ликвидационной процедуры не принятая кредиторами недвижимость передана в городскую коммунальную собственность. С учетом новых обстоятельств горисполком скорректировал проект и ведет поиск инвесторов.-0-