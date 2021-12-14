Культурное разнообразие в цифровом пространстве: Беларусь стала участником консультаций ЮНЕСКО

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство культуры приняло участие в региональных консультациях ЮНЕСКО по культурной политике для Европы и Северной Америки. Мероприятие проходило 13 декабря в онлайн-режиме под председательством министра культуры и СМИ Хорватии Нины Коржинек, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского ведомства.

Основные вопросы, которые были рассмотрены во время встречи, - инвестирование в культуру и творчество. Они касались создания рабочих мест, продвижения культурного разнообразия в цифровом пространстве, повышения статуса творческих работников. Участники также обсудили сохранение и продвижение культурного наследия в интересах социальной интеграции, диалогов и мира, укрепление взаимодействия между культурой и образованием для развития и устойчивости общества.

Участие в региональных консультациях приняли более 100 человек.-0-