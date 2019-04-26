Культурной столицей Беларуси в 2020 году станет Лида

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Культурной столицей Беларуси в 2020 году выбрана Лида. Такая информация размещена на сайте Министерства культуры, сообщает БЕЛТА.

Республиканская акция "Культурная столица года" проводится Министерством культуры и заинтересованными с 2010 года. В каждом из городов, которые были объявлены культурной столицей, реализуются инновационные проекты по презентации культурной самобытности этих городов, развитию и популяризации традиций и достижений национальной культуры, активизации творческой инициативы, повышению туристической привлекательности регионов. Главная цель - познакомить жителей страны с лучшими достижениями национальной культуры, привлечь отечественных и иностранных туристов в регионы.

Первым статус культурной столицы Беларуси в 2010 году получил город Полоцк. В 2011 году эстафету принял Гомель, затем Несвиж (2012), Могилев (2013), Гродно (2014), Брест (2015). В 2016 году титул "Культурной столицы Беларуси" носил Молодечно, в 2017 году - Бобруйск, в 2018-м - Новополоцк. Почетный статус 2019 года - у Пинска. Коллегией Министерства культуры принято решение о придании статуса "Культурная столица года" в 2020 году Лиде.

Лида - культурный и промышленный центр Беларуси, второй по величине город в Гродненской области. Его визитной карточкой является Лидский замок, памятник оборонительного зодчества XIV века.

Сферу культуры города представляют 7 государственных учреждений, действует 36 непрофессиональных (любительских) коллективов художественного творчества с наименованиями "народный", "образцовый", два имеют почетное звание "Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь".

Ежегодно в Лиде проводится свыше 3 тыс. творческих мероприятий. Среди районных и городских праздников, фестивалей и конкурсов хорошо известными стали "Рождественский фестиваль в Лидском замке", фестиваль средневековой культуры "Меч Лидского замка", республиканский фестиваль-конкурс детского искусства "ЛьВенок", областной джазово-эстрадный фестиваль-конкурс "Птица", региональные фестивали-конкурсы детского любительского хореографического творчества "Хрустальный башмачок", детского вокально-эстрадного творчества "Звездный дождь" и многие другие.-0-