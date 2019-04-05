Культурные контакты играют особую роль в отношениях Беларуси и Израиля - Скворцов

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Культурные контакты играют особую роль во всем комплексе отношений между Беларусью и Израилем. Такое мнение высказал посол Беларуси в Израиле Владимир Скворцов на церемонии награждения победителей и лауреатов Международного фестиваля-конкурса "Музыка мира", сообщили корреспонденту БЕЛТА в белорусской дипломатической миссии.

В творческом состязании, проходившем в Иерусалиме в семи номинациях, приняли участие музыканты в возрасте от 6 до 36 лет, представлявшие Австралию, Беларусь, Германию, Израиль, Китай, Молдову, Россию, Польшу и Сингапур. Инициатива проведения конкурса принадлежит израильскому Институту развития искусств "Титора", возглавляемому выпускником Белорусской государственной академии музыки (БГАМ) Эли Райхлиным.

Диплом лауреата I степени в номинации "фортепиано" получила представительница Беларуси, концертмейстер БГАМ Ольга Попова. Призовые места в двух других категориях - "вокальное творчество" и "струнные инструменты" - заняли китайские студенты, также обучающиеся в белорусском вузе.

"Подобные международные конкурсы имеют большое значение не только с точки зрения выявления новых талантов и популяризации классического музыкального искусства, но и установления и расширения дружеских связей между юными представителями разных стран в рамках диалога культур", - подчеркнул дипломат.

Владимир Скворцов особо акцентировал внимание на многовековой истории добрососедства белорусов и евреев. "Белорусская земля дала миру таких выдающихся еврейских деятелей в области культуры, как пионер возрождения иврита Элиэзер Бен-Иегуда, основатель "Голливуда" Лазарь Меир, художники Марк Шагал и Хаим Сутин, писатель-фантаст Айзек Азимов", - отметил посол.

В знак признания вклада в развитие двусторонних связей в сфере музыкального искусства организатор фестиваля-конкурса, пианист и дирижер Эли Райхлин был награжден грамотой посольства Беларуси в Израиле.-0-