Культурный проект "Сохраняем традиции - создаем будущее" пройдет 29 мая в Минске

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В год 30-летия Содружества Независимых Государств Исполнительный комитет СНГ совместно с Минским городским исполнительным комитетом организует мероприятия культурного проекта "Сохраняем традиции - создаем будущее", которые пройдут в Минске 29 мая. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Цель - развитие культурного сотрудничества в Содружестве Независимых Государств, создание благоприятных условий для распространения общих гуманистических ценностей, в том числе дружбы, взаимного уважения и понимания, межнационального согласия, уважения к культуре, языкам и традициям других народов, формирование духовности, патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения, информирование широкой аудитории о 30-летней истории сотрудничества стран СНГ.

Мероприятия начнутся с возложения цветов на Аллее Дружбы в музейно-парковом комплексе "Победа", заложенной в прошлом году по инициативе Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах СНГ.

После этого в ратуше торжественно откроется выставка к 30-летию СНГ. В церемонии примут участие председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев, руководство Министерства иностранных дел Беларуси, послы и постпреды государств - участников Содружества, представители Национального собрания Беларуси, руководство Минского городского исполнительного комитета и Минского городского Совета депутатов, представители этнических диаспор.

С 13.00 до 17.00 на площади у ратуши состоится концерт "Мелодии Содружества" при участии Республиканского центра национальных культур, творческих коллективов этнических диаспор.

Там же будут организованы выставка народных ремесел, предметов национального быта, книг, традиционные игры и развлечения, представление национальных особенностей и традиций народов стран Содружества, национальной кухни, работа торговых павильонов.-0-