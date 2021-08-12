Культурный путь длиной в 7 тыс. лет: на выставке в Минске представили произведения пакистанского искусства

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12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Путь Пакистана", приуроченная ко Дню независимости Исламской Республики Пакистан, открылась сегодня в художественной галерее "Университет культуры", передает корреспондент БЕЛТА."Пакистан - достаточно крупная страна с населением более 220 млн человек. На протяжении 7 тыс. лет эта земля была колыбелью разных цивилизаций, и наше культурное наследие складывалось на протяжении всего этого времени. Наша страна - связующее звено между Центральной Азией и Ближним Востоком. В одном Пакистане вы сможете найти все, что предложит вам весь мир. Мы гордимся, что мы мультикультурная, мультинациональная и мультиэтническая страна", - сказал на открытии выставки Чрезвычайный и Полномочный Посол Пакистана в Беларуси Саджад Хайдер Хан.В экспозиции представлены живопись и фотографии, отражающие великолепие природы и архитектуры Пакистана. Можно также увидеть национальную одежду и аксессуары, разнообразные предметы декоративно-прикладного искусства, передающие национальный колорит и древность традиций. "Этот проект познакомит всех с многообразием пакистанской живописи, каллиграфии и декоративно-прикладного искусства", - подчеркнула директор художественной галереи “Университет культуры” Марина Татаревич.Центром выставки стали работы художника Джимми Инженера, выражающие правду, справедливость и сострадание к людям. Картины художника находятся в частных коллекциях в более чем 60 странах. Он провел свыше 80 выставок в Пакистане и за рубежом, организовал более 140 благотворительных программ для инвалидов, заключенных и детей-сирот, получил свыше 100 наград и медалей за долгую и выдающуюся карьеру в области искусства и социальную работу.Посетителям также представили работы пакистанского фотографа Хамида Хуссейна, который сопровождает туристические группы в турах по Шелковому пути. В свободное время он отправляется в походы по горам региона, исследует новые пешеходные маршруты и скрытые природные долины, запечатлевает на камеру виды мест, по которым путешествует.В галерее можно познакомиться с работами художника и поэта Садеквайна. Он не просто писал обычные картины, чтобы заработать на жизнь, а создавал памятники и дарил их человечеству. Работы Садеквайна схожи по сложности с симфонией, они олицетворяют поэзию цвета и гармонию ритма. Картины мастера хранятся в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, Королевском музее Онтарио в Торонто и Музее современного искусства в Париже."Сами пакистанцы и многие мировые искусствоведы очень высоко оценивают творчество Садеквайна, ведь работы выполнены в абсолютно разных жанрах, и у нас с вами есть уникальная возможность погрузиться в его творчество. Работы других представленных на выставке авторов также достаточно аутентичны, наполнены светом и любовью к Пакистану. Я надеюсь, что все посетители получат удовольствие от просмотра экспозиции. Особенно я благодарна господину Саджаду Хайдеру Хану за возможность организации, сотрудничества и творческий диалог", - добавила директор галереи.Часть экспозиции посвящена оформлению фургонов - давней пакистанской традиции, ставшей уже народной. Живописная роспись транспорта берет начало в далеком прошлом, когда единственным средством для перевозки тяжелых грузов была обычная повозка, запряженная лошадьми. Сегодня роспись грузовиков можно сравнить со своеобразным ритуалом для местных водителей. Они уделяют много внимания не внутреннему декорированию и усовершенствованию авто, а внешнему. В этой стране раскрашивание машин превратилось в отдельное направление искусства."Это уже не первый наш проект совместно с посольством Пакистана. Белорусский государственный университет культуры и искусств, галерея "Университет культуры", вся Беларусь всегда открыты для людей доброй воли. Мы всегда уважительно относимся к культуре других стран, ценим и любим наших друзей вне зависимости от того, как далеко от нас находится та или иная страна", - подчеркнула ректор БГУКИ Наталья Карчевская.Выставка продлится до 13 сентября.-0-