"Купала" - честный фильм про великолепного поэта - Владимир Янковский

8 августа, Минск /Корр.БЕЛТА/. Национальной проект "Купала" - это честный фильм про великолепного поэта, заявил в эфире телеканала ОНТ режиссер картины Владимир Янковский, сообщает БЕЛТА.

"В фильм "Купала" я вложил душу. Просто я захотел рассказать, что мы - белорусы, что наш язык очень красивый, а наша поэзия высокого класса, что Янка Купала был потрясающей неординарной личностью. И люди, окружающие его, которым разрешили в 1905 году официально говорить и писать стихи на белорусском языке, не просто так возникли, у них были корни", - отметил режиссер.

Он рассказал, что когда начал снимать картину о Купале, то изучил историю не только его жизни, но и страны. А затем сделал "честный фильм про великолепного поэта, основанный на фактах его биографии, а также про ту историческую ситуацию, которая была".

"Мы хотели сделать истинно национальной проект. И актеры все - белорусы. Лишь Николай Шестак, играющий Купалу, латыш, но белорусского происхождения. Он очень точный артист, харизматичный и очень похож на поэта. Надеюсь, что зрители полюбят его", - добавил Владимир Янковский.

По его словам, "Купала" - это фильм о людях, которые жили в совершенно безумное и драматическое время. "Они видели две мировые войны, революцию, голод, репрессии, но, не смотря на все это, оставались людьми, любили свою родину и писали стихи", - пояснил он.

Режиссер высказал мнение, что нужно снимать талантливое кино с интересной историей, чтобы его захотели посмотреть зрители. "Если фильм получится талантливым, то он будет востребован и в других странах", - сказал он.-0-