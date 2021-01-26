Купала, Танк, Брыль - великие имена в 95-летней истории народной дипломатии - интервью

Белорусское общество дружбы и культурной связи с зарубежными странами в этом году отмечает 95-летие - оно было создано 7 апреля 1926 года. В деятельность общества внесли большой вклад Янка Купала, Максим Танк, Янка Брыль, Иван Шамякин, Лариса Александровская, Зинаида Броварская, Рыгор Ширма, Михаил Дриневский и многие другие яркие белорусские поэты, писатели, ученые, музыкальные деятели. История общественной организации тесно связана с историей и развитием Беларуси. О некоторых исторические моментах, в том числе о строительстве в хрущевские времена здания Дома дружбы, который стал памятником архитектуры, о сегодняшних реалиях, дружбе с разными государствами мира рассказывает в интервью корреспонденту БЕЛТА председатель Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами Нина Иванова - хранительница традиций народной дипломатии на протяжении 20 лет.

- Нина Семеновна, расскажите, пожалуйста, кто стоял у истоков создания общества?

- У истоков стояли известные представители белорусской интеллигенции - в первую очередь это Янка Купала, Тишка Гартный, Михась Чарот. Мотивация их была понятной: самый надежный путь к взаимопониманию и дружбе с представителями других народов лежал, как и сегодня, через культуру и ее достижения.

Идею создания Белорусского общества культурных связей с заграницей (БелОКс), а именно так изначально звучало название организации, поддержало и государство, заинтересованное в развитии гражданского общества. Расчет был и на то, что общественная организация реализует свой потенциал в сфере повышения эффективности внешней политики, в укреплении позитивного международного имиджа молодой тогда БССР.

Уже первые годы существования БелОКс оправдало эти надежды. У организации появились партнеры за рубежом - Венская национальная и Нью-Йоркская публичная библиотеки, Парижский институт славяноведения, Римский институт изучения Восточной Европы. Видные деятели культуры разных стран посещали Беларусь по приглашению общества.

Немаловажной была роль Белорусского общества культурных связей с заграницей и в деле консолидации в среде национальной интеллигенции. Известные деятели культуры Лариса Александровская, Рыгор Ширма, Геннадий Цитович, Владимир Оловников, Максим Танк, Пимен Панченко, Иван Шамякин, Янка Брыль, Андрей Макаенок, Василь Быков, Иван Мележ, Георгий Поплавский, Евгений Конопля, Михаил Высоцкий - имен можно назвать огромное количество - составляли ядро организации, работая в ее выборных органах, возглавляя общества дружбы с отдельными странами.

В послевоенные годы стало особенно очевидно, что развитие международных отношений уже не может осуществляться только государственными структурами. Важнейшим инструментом формирования общественного мнения, налаживания конструктивного диалога с общественностью зарубежья заслуженно была признана народная дипломатия.

В 1953 году Совет Министров БССР принял очень важное решение - построить в Минске на улице Захарова здание для Белорусского общества культурных связей с заграницей, чтобы создать необходимые условия для деятельности организации. Это здание, Дом дружбы, и поныне центр народной дипломатии.

- Кто стал автором проекта здания?

- Автор проекта - заслуженный архитектор Беларуси Евгений Заславский. В своих воспоминаниях он пишет: "Строительство велось в сложных условиях в период начавшейся по инициативе Хрущева борьбы с так называемыми архитектурными излишествами, когда с этими "излишествами" выплескивалось и само искусство архитектуры". Тем не менее автору удалось в основном отстоять свой проект, а авторский надзор за строительством позволил обеспечить надежность и высокое качество выполненных работ.

Хочу обратить внимание, что на южной стене главного зала белорусским народным художником Иваном Ахремчиком в соавторстве с художником Исааком Давидовичем выполнено масштабное и величественное панно "Белорусские народные мастера", которым мы и сегодня гордимся.

Уверена, что здание, которое известно не только в Беларуси, но и за рубежом как Дом дружбы, является одним из примеров использования лучших архитектурных традиций, соединенных с современным моделированием.

На минском городском конкурсе на лучшее архитектурное сооружение 1957 года руководителю проекта была присуждена первая премия. Дом дружбы имеет статус памятника архитектуры советского периода.

- Когда общество получило свое нынешнее название?

-В 1958 году.

- Нина Семеновна, насколько велика роль общества в популяризации национального духовного наследия?

- Общественная организация сыграла огромную роль в популяризации белорусского духовного наследия в советский период, когда были, по сути, всего два пути налаживания межкультурного диалога: государственная программа и общественная - через БелОКс.

Важно, что благодаря усилиям организации с белорусским народным творчеством познакомились в странах Латинской Америки, Норвегии, Израиле, Китае, Исландии, Мексике, Японии, Ирландии, Индии, Польше и Франции.

Белорусское искусство представляли лучшие коллективы страны - ансамбли "Крыжачок", "Хорошки", "Купалинка", Государственный ансамбль танца. Большой интерес у зарубежной общественности вызывало и творчество самодеятельных коллективов из Минской, Гродненской, Могилевской, Брестской областей, которые не раз выезжали с делегациями Белорусского общества дружбы (а это были именитые писатели и поэты, общественные деятели) в разные страны ближнего и дальнего зарубежья.

- Изменилась ли ситуация сейчас?

- Бесспорно. Сегодня всеми учреждениями культуры и образования больше внимания уделяется формированию и закреплению системы традиционных национальных ценностей, фундаментом которых является язык, самобытная духовная культура, знание отечественной истории. Воспитание носителя национального самосознания стало и для организации одной из приоритетных задач. Поэтому мы проводим в Доме дружбы немало мероприятий, посвященных этой очень важной теме.

Еще один акцент в нашей работе связан с глобальными турбуленциями и международными конфликтами. Мы стараемся, чтобы в наших темах присутствовали миротворчество, толерантность, стимулирование интереса к духовной жизни других народов.

Сейчас в развитии межкультурного диалога, в процессах народной дипломатии имеют возможность участвовать не только государственные структуры, общественные организации, которых стало в разы больше, но и деловые круги, представители бизнеса. Мы стали практиковать объединение усилий с разными партнерами внутри страны и по возможности за ее пределами.

- Дом дружбы много работает с молодежью. Как поддерживаете интерес молодых к народной дипломатии?

- Прежде всего учитываем возросший интерес к иностранным языкам, поэтому большинство мероприятий для молодежи проходят на языках стран-партнеров. Мы стремимся расширять круг непосредственных участников в наших вечерах, привлекая молодежь к разработке их формата и наполнения. У микрофона выступает также молодежь - студенты вузов, изучающие иностранные языки, старшеклассники с углубленным их изучением.

В последние годы мы создали несколько клубов, в которых молодежь имеет возможность непосредственно общаться с послами разных стран. Это клубы "Юный дипломат", "Диалог с послом", "Любители зарубежной литературы". Клубы работают на языке той страны, посол которой является гостем клуба. На одной из таких встреч с зарубежными послами присутствовали школьники из Нарочской СШ №1 и других школ Мядельского района, которые показали хорошее знание английского языка.

По-прежнему мы практикуем проведение круглых столов, конференций, других форумов по актуальным темам. В них обязательно принимают участие зарубежные дипломаты.

Представители студенчества, рабочей молодежи участвуют в работе наших страновых обществ, являясь их членами. Немало молодежи входит в руководящие органы Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами. Мы используем возможности молодежи и как проводников белорусской культуры. Отправляя на оздоровительный отдых школьников из чернобыльских районов, мы при поддержке местных властей готовим национальные художественные программы, с которыми они выступают потом в тех странах, где проходят оздоровление.

Практика показывает, что многие мотивированные молодые люди воспринимают нашу работу как возможность получить первый опыт в развитии международных контактов. Поэтому к нам охотно идут на практику студенты БГУ, БГЭУ, БГУКИ, МИУ, МГЛУ.

Сегодня наш актив сосредоточил усилия на четырех основных программах: популяризация белорусской культуры в мире и знакомство белорусов с духовным наследием других народов; приобщение молодежи к культурным и духовным традициям, участие в программах международного сотрудничества; содействие международному региональному сотрудничеству городов и регионов Беларуси с зарубежными; реализация гуманитарных программ помощи медицинским учреждениям страны оборудованием, а также организация детского отдыха через возможности зарубежных партнерских организаций.

- Как и кем реализуются эти программы?

- Программы осуществляют 40 обществ дружбы с отдельными странами, которые объединяют около 1 тыс. наших активистов. Это общества "Беларусь-Армения", "Беларусь-Австрия", "Беларусь-Болгария", "Беларусь-Бельгия", а также общества дружбы с Венесуэлой, Великобританией, Вьетнамом, Германией, США, Израилем, Индией, Ираном, Ирландией, Испанией, Италией, Казахстаном, Канадой, Республикой Корея, Китаем, Кипром, Кыргызстаном, Кубой, Латвией, Литвой, Молдовой, Норвегией, Непалом, Палестиной, Польшей, Россией, Словакией, Сербией, Таджикистаном, Турцией, Украиной, Финляндией, Францией, Чехией, Швейцарией, Японией.

Их возглавляют известные и признанные в белорусской культуре, науке и других социально значимых сферах люди. Назову только некоторых из них - академик Петр Витязь, писатели и поэты Николай Метлицкий, Сергей Понизник, Наум Гальперович, Зиновий Пригодич, Анатолий Бутевич, Алексей Дударев, ученые и известные в Беларуси люди - Виктор Шадурский, Иван Чарота, Геннадий Цихун, Анатолий Суша, Геннадий Пальчик, Борис Светлов, Роман Мотульский, Анатолий Толкачев, Валерий Гедройц.

Страновые общества дружбы используют для достижения своих целей не только традиционные, проверенные временем формы работы, как дни культуры, вечера, посвященные значимым событиям в жизни стран-партнеров, но и новые, более актуальные. Сегодня все более востребованы такие проекты, как цикл мероприятий "Беларусь-Китай: достижения и новые горизонты", встречи по темам "Шедевры немецкой литературы", "Познаем Республику Корея вместе", "Беларуска-польскае сумоўе".

Ежегодно в различных странах с успехом проходят Дни Беларуси. В этом году Белорусское общество дружбы и культурной связи с зарубежными странами совместно с фондом "Дети Чернобыля" Нижней Саксонии и посольством Беларуси в Германии планируют провести Дни белорусской культуры в Германии, посвященные 35-летию аварии на Чернобыльской АЭС, и Дни немецкой культуры в Беларуси. В планах также организация с участием нашего общества мероприятий, призванных популяризировать белорусскую культуру в Китае, а также Дней культуры Австрии, Швейцарии и Вьетнама в Беларуси.

Минчане с большим интересом принимают участие в наших вечерах, посвященных знаменательным датам и событиям культурной жизни стран - партнеров Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами. Практически каждый вечер до пандемии в Доме дружбы звучали стихи на разных языках, песни и музыка белорусских и зарубежных композиторов. Постоянно проходили выставки работ белорусских и зарубежных художников, фотографов и ремесленников.

Можно назвать плодотворным международное региональное сотрудничество. Так, на постоянной основе успешно проходят встречи городов-побратимов и партнеров Беларуси и Латвии, Беларуси и Германии, Беларуси и России, Беларуси и Польши. Важно, что общества дружбы с Беларусью в Польше, Германии, Франции, Японии, Китае, России, Вьетнаме, Австрии и других странах стали нашими надежными партнерами.

- В популяризации мирового духовного наследия сотрудничаете ли вы с посольствами зарубежных стран?

- Конечно, сотрудничаем. Особенно плодотворная работа связывает нашу организацию с посольством КНР. Дипломаты этой страны охотно откликаются на предложения общества "Беларусь-Китай", которое успешно работает в составе Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами более 60 лет. Ни одно мероприятие, а их до пандемии проводилось более десятка в год, не проходило без участия посла или сотрудников посольства. Дипломатическая миссия поддерживает белорусскую народную дипломатию и в содержании здания Дома дружбы. К примеру, в 2020 году с поддержкой посольства КНР нам удалось отремонтировать крышу, за что мы очень благодарны бывшему Чрезвычайному и Полномочному Послу Цуй Цимину, который был и останется большим другом Беларуси.

Рассчитываем на реализацию многих белорусско-китайских мероприятий в стенах Дома дружбы в этом году и в дальнейшем. У нас схожие цели: народные дипломаты Беларуси работают под девизом "Чтобы стала домом дружбы вся земля", а КНР и ее лидер Си Цзиньпин - "Чтобы мир стал сообществом единой судьбы человечества". Важно, что Президент Беларуси Александр Лукашенко и китайский лидер - большие друзья.

Хочу также поблагодарить наших зарубежных друзей за то, что в постчернобыльский период они сосредоточили свою деятельность на помощи пострадавшим белорусским регионам от радиационного загрязнения. Белорусское общество дружбы и культурной связи с зарубежными странами более 25 лет сотрудничает с фондом "Дети Чернобыля" Нижней Саксонии (Германия), который поставил 280 аппаратов ультразвуковой диагностики в различные медицинские учреждения Беларуси. Фонд ежегодно организует обучающие семинары для белорусских врачей-диагностов, в том числе с участием ведущих немецких специалистов. Почетный председатель фонда профессор Хайо Экель награжден орденом Франциска Скорины за заслуги перед Беларусью.

Такой же награды удостоена Мария Хетцер из Австрии, руководитель австрийской общественной организации "Отдых для детей Беларуси", которая также является нашим многолетним партнером. Более 4 тысяч детей из Гомельской и Могилевской областей смогли побывать в Австрии и узнать о культуре, традициях австрийцев, живя летом в их семьях.

Тысячи детей, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы, смогли поправить свое здоровье при поддержке Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами в семьях в Италии, Германии, Австрии, Франции и Польше.

- Минувший год стал, наверное, исключением в очень активной работе из-за пандемии COVID-19? Что было сделано и что все-таки не удалось осуществить?

- Работа существенно изменилась. Тем не менее в 2020 году мы продолжили деятельность по продвижению белорусской культуры за рубежом и в Беларуси, поддерживали международный диалог с представителями зарубежных стран для укрепления дружбы и взаимопонимания, развития народной дипломатии.

В первые месяцы минувшего года шла активная работа по подготовке и проведению тематических вечеров (с участием посольств Украины, Сербии, Палестины, Армении, Германии, Казахстана, Кубы, Латвии), заседаний клубов "Юный дипломат" (Венесуэла, Германия) и "Диалог с послом".

Безусловно, с началом пандемии нам пришлось пересмотреть формат мероприятий, сократить количество участников и проводить встречи с использованием средств индивидуальной защиты. После летнего затишья в сентябре были возобновлены тематические вечера и мероприятия, а также организованы новые форматы встреч. Так, был создан клуб "Любители зарубежной литературы", участники которого встречались на поэтических вечерах, посвященных творчеству Роберта Бернса, Сергея Есенина, Фридриха Шиллера, а также палестинских поэтов, читали стихи на русском и иностранных языках.

В течение года активисты принимали участие в мероприятиях, посвященных знаменательным датам в жизни зарубежных стран, организованных партнерами общества в Беларуси. Состоялся круглый стол на тему "Казахстан в современном мире. Фактор лидерства Назарбаева", посвященный Дню независимости этой страны, с участием сотрудников казахстанского посольства, депутатов Национального собрания, членов общества "Беларусь-Казахстан" и представителей общественности.

Мы в минувшем году много внимания уделили вопросам поддержания в порядке здания Дома дружбы, которое, как я говорила, является памятником архитектуры. Все это делается всегда с учетом соответствующих требований.

Нам, к сожалению, не удалось полностью реализовать план по гуманитарной программе. Из-за эпидемиологической ситуации в Беларуси и странах-партнерах реабилитация детей из чернобыльских районов не проводилась. Однако фонд "Дети Чернобыля" Нижней Саксонии отправил в Беларусь 4 ультразвуковых аппарата в качестве гуманитарной помощи, для чего мы подготовили соответствующие документы, растаможили аппараты и передали их в медицинские учреждения Беларуси.

Из-за пандемии на 2021 год были перенесены два важных международных мероприятия - 10-я встреча городов-побратимов Беларуси и Россия, а также 11-я встреча городов-побратимов Беларуси и Германии.

Как видим, Белорусское общество дружбы и культурной связи с зарубежными странами, которое имеет богатую 95-летнюю историю, продолжает добрые традиции своих предшественников, собирает и объединяет идеи и усилия разных людей на пути к взаимопониманию и гармонии через духовные достижения человеческого общества, укрепление дружбы и сотрудничества между народами.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-