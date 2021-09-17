Купаловские чтения пройдут сегодня в Могилеве

17 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. IV Купаловские чтения пройдут сегодня в библиотеке-филиале №9 имени Я.Купалы в Могилеве. Об этом БЕЛТА сообщила заведующая отделом библиотечного маркетинга Центральной городской библиотеки имени К.Маркса Елена Шепелева.

"Проводить такие чтения в библиотеке-филиале №9 имени Я.Купалы уже стало доброй традицией. В этом году мероприятие посвящено Дню и Году народного единства. Кроме этого, библиотека-филиал празднует пятилетие со дня присвоения ей имени народного поэта Беларуси", - отметила Елена Шепелева.

Для участников мероприятия подготовили профессионально-творческую лабораторию, литературно-поэтическую гостиную, презентацию книжных новинок и многое другое. "У всех присутствующих будет уникальная возможность встретиться с известными белорусскими поэтами, приобрести книги по цене издательства и получить автограф автора", - подчеркнула заведующая отделом.

Также пройдет круглый стол, участниками которого станут сотрудники библиотек, преподаватели белорусского языка и литературы, депутаты Палаты представителей, литературные деятели, поэты и писатели. Еще одним важным моментом мероприятия станут онлайн-беседы со специалистами гимназии имени Я.Купалы в Мозыре и Централизованной системы государственных публичных библиотек Минска.

Начало чтений в 11.00. Вход свободный.-0-