Купаловские чтения провели в израильском Ашдоде

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Традиционные Купаловские чтения состоялись в израильском городе Ашдоде 24 декабря - на площади, которая носит имя народного поэта Беларуси, сообщили БЕЛТА организаторы мероприятия.
В чтениях принял участие посол Беларуси в Израиле Владимир Скворцов. Он обратил внимание, что Янку Купалу связывала личная дружба со многими еврейскими поэтами, писателями, художниками и скульпторами. Часть своих произведений он посвятил еврейской тематике. Владимир Скворцов привел отрывок из неоконченной баллады "9 асiнавых колляў". В ней рассказывается о событиях Великой Отечественной войны: местные жители - белорусы отказались участвовать в казни евреев и были замучены вместе с ними.
На Купаловских чтениях выступили выходцы из Беларуси, члены литературного объединения "Парус". Они прочли отрывки из произведений песняра и других белорусских поэтов, а также стихи собственного сочинения. Прозвучало и переведенное в этом году на иврит стихотворение "А хто там ідзе?". Ранее оно было опубликовано на более чем 100 языках мира.
Представители муниципалитета Ашдода во время чтений отметили достигнутый уровень белорусско-израильского сотрудничества в сфере культуры и подчеркнули намерение и далее содействовать его развитию.
Организаторами мероприятия выступили мэрия Ашдода, городское отделение Всеизраильского объединения выходцев из Беларуси и посольство Беларуси в Израиле.-0-
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