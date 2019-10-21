Купаловский театр до конца года посетит с гастролями 7 городов в Беларуси и за рубежом

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический театр имени Янки Купалы до конца года посетит с гастролями семь городов в Беларуси и за рубежом, сообщили БЕЛТА в театре.

Расширение гастрольной карты Купаловского - одна из главных целей на нынешний 100-й сезон. Это позволит продемонстрировать белорусское театральное искусство в регионах страны и на международном уровне.

"Так, 5 и 6 декабря мы представим постановку "Ураджай" в Париже на площадке Espace Beaujon. Спектакль создан по пьесе белорусского драматурга Павла Пряжко - это имя уже известно любителям театра во всем мире, произведения автора переведены на иностранные языки, в том числе на французский, и поставлены многими европейскими театрами. "Ураджай" смогут увидеть и жители Бобруйска: 5 ноября спектакль покажут во Дворце искусств во время VII Республиканского фестиваля национальной драматургии имени Винцента Дунина-Марцинкевича", - рассказали в театре.

Купаловский театр продолжит активно гастролировать по регионам Беларуси, посещая разнообразные площадки и принимая участие в театральных фестивалях. Ближайший гастрольный выезд состоится уже 22 октября в Молодечно, где будет представлен спектакль ART. Эту же постановку зрители смогут увидеть 15 ноября во Дворце культуры Лиды.

Одни из самых кассовых спектаклей из репертуара главной сцены Купаловского будут показаны в Гродненском областном драматическом театре. 25 октября публика увидит "Рэвізора", ставшего настоящей сенсацией прошлого года и получившего Национальную театральную премию в трех номинациях. Бессмертную "Паўлінку", которая идет на сцене Купаловского театра с 1943 года, представят в Гродно 26 октября.

В декабре запланированы гастроли в Гомель и Солигорск. В Гомельском областном драматическом театре 3 декабря на Международном фестивале "Славянские театральные встречи" будет показан "Рэвізор". Легендарный спектакль "Вечар" режиссера Валерия Раевского с Геннадием Овсянниковым, Зинаидой Зубковой, Тамарой Мироновой и Александром Подобедом пройдет в Солигорске 7 декабря.-0-