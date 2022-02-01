Купаловский театр набирает артистов

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1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объявлен конкурсный набор в труппу Национального академического театра имени Янки Купалы, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.
Пройти конкурсный отбор приглашают профессиональных артистов, а также студентов с профильным образованием. Возрастная категория - от 21 до 70 лет.
"Если вы талантливы и хотите работать на главной драматической сцене нашей страны - приходите! Профессиональное образование и владение белорусским языком обязательны. Мы будем рады видеть вас в нашем дружном коллективе", - отметили в театре.
Заявки с резюме принимаются до 14 февраля на почту marusya.kudinova1980@gmail.com. Телефон для справок: (8029) 619-77-26.
Набор пройдет 15 февраля в 11.00.-0-