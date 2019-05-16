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Купаловский театр отправится в гастрольный тур по Полесью со спектаклем "Радзіва "Прудок"

Культура 16.05.2019 | 21:51

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический театр имени Янки Купалы отправится в десятидневный тур "Палескія хронікі" по городам Брестской и Гомельской областей в июле, сообщили БЕЛТА в театре.

"Первый за многие годы тур Купаловского театра по Беларуси пройдет в четырех городах Брестской и Гомельской областей, где будет показан спектакль "Радзіва "Прудок". Первый его показ состоится в Бресте 17 июля, второй - в Пинске 20 июля, третий пройдет 23 июля на родине автора книги Андрея Горвата - в Мозыре. И завершится тур в Гомеле, где постановку покажут 26 июля", - рассказали в театре.

Премьера постановки режиссера Романа Подоляко по одноименной книге Андрея Горвата состоялась год назад 16 мая. За год сценической жизни спектакля камерная сцена Купаловского театра приняла около 4 тыс. его зрителей, побывавших на 39 показах "Радзіва "Прудок". Постановка регулярно собирает аншлаги, а билеты раскупают в считанные часы после старта продаж.

"Все начиналось с идеи, а в итоге спектакль, созданный благодаря поддержке velcom A1 и Министерства культуры, стал одним из самых любимых у зрителей Купаловского и вошел в постоянный репертуар театра. Сейчас "Радзіва "Прудок" - одна из постановок, продажа билетов на которую наравне с некоторыми спектаклями большой сцены составляет 100% на каждый показ, - подчеркнул Роман Подоляко. - Теперь мы хотим дать шанс увидеть "Радзіва "Прудок" не только минчанам, но и жителям Белорусского Полесья, которое является важной частью произведения. Вместе с творческой группой, актерами и техническим составом приложим все усилия, чтобы постановки на местных сценах не отличались от минских и зрители этих городов смогли получить от спектакля настоящее удовольствие".

В спектакле "Радзіва "Прудок" 15 ролей. Главную роль исполнил актер Михаил Зуй, сыграв автора книги, от лица которого идет повествование. В роли переводчика, Петро, летчика, жука, дядьки Коли и Шуры выступил Дмитрий Есеневич. Самую интересную и сложную часть работы взяла на себя Светлана Аникей, потому что она сыграла в спектакле восемь ролей, среди которых знаменитые тетка Дуня, почтальонка и баба Параска. По словам Романа Подоляко, полная подготовка спектакля от замысла и написания инсценировки совместно с Михаилом Зуем до технической реализации и актерской работы заняла у творческой группы около полугода, включая три месяца репетиций.

В подготовке постановки Роману Подоляко активно помогали около 20 человек. Спектакль включает в себя более 50 оригинальных треков. "Космическую" музыку писали сами актеры - Михаил Зуй, Дмитрий Есеневич, а также Виталий Кулевский в составе студии Pilip.studio. Свел музыкальное оформление воедино, научил говорить и петь звукорежиссер театра Юрий Бочкарев.

"Наиболее запоминающейся и непростой в воплощении деталью постановки стали световые проекции воспоминаний главного героя - особой сложностью в реализации проекций было сделать анимацию живой, будто бы нарисованной карандашом. Сценическое пространство оживили созданные от руки анимированные рисунки Глеба Куфтерина, координатором их технической реализации выступил заведующий видеопроекцией Михаил Митьков, - рассказали в театре. - Автором сценографии спектакля стала Катерина Шиманович - ее творчеству принадлежат декорации и яркие рисованные костюмы-скафандры, благодаря которым художница стала обладательницей премии имени Ивана Ушакова". -0-

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