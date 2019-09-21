Купаловский театр "Пикником" отмечает свое 100-летие и позволяет прикоснуться к творческому процессу

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический театр имени Янки Купалы "Пикником" отмечает свое столетие и позволяет прикоснуться к театральному процессу, заявил директор театра Павел Латушко на торжественном открытии мероприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

"Практически впервые в истории белорусских театров проводится такое open-air мероприятие. Наш "Театральный пикник" направлен в первую очередь на то, чтобы обозначить очень важную дату для истории первого белорусского драматического театра - 100-летие, - отметил Павел Латушко. - А с другой стороны, мы таким образом открываем широко свои двери для всех, кто любит Купаловский театр и интересуется театральным искусством, для тех, кто, может быть, впервые, благодаря этому празднику, прикоснется к театральному процессу. Для нас очень важным является выйти за границы, за стены нашего театра и представить театральное искусство всем жителям и гостям столицы".

По словам директора театра, на сегодняшнем "Пикнике" ожидаются тысячи гостей - как минчан, так и посетителей столицы, представителей иностранного дипломатического корпуса, деятелей культуры и искусства, коллег из других театров и преданных поклонников Купаловского. "Предлагаем разнообразную программу, которая продлится до 23.00, - сказал Павел Латушко. - Мы признательны Минскому городскому исполнительному комитету, нашим спонсорам и партнерам в организационном и финансовом содействии проведения данного мероприятия. Очень рассчитываем, что количество людей, интересующихся театральным искусством, будет только возрастать, и Купаловский, который славится тем, что на многие спектакли невозможно приобрести билет, будет и далее заполнен зрителями и всеми теми, кто получает наслаждение от слова "театр".

Павел Латушко подчеркнул, что сегодняшний опыт проведения открытого мероприятия будет продолжен. Прежде всего театр планирует представить современные репертуарные постановки в различных городах Беларуси. "Мы уже выступали в Слониме, планируем в ближайшее время посетить Гродно, Молодечно, Лиду, Бобруйск, Гомель и другие областные и крупные города Беларуси, - анонсировал он. - Для нас является важнейшим обеспечить доступность театрального слова и искусства для жителей республики. Мы также планируем на регулярной основе в течение сотого сезона выступать на дополнительной площадке - сцене Центрального дома офицеров. А в следующем году планируем завершить ремонт малой сцены на ул.Энгельса, тем самым расширив театральное пространство и возможности нашего театра. В том числе предоставив молодым креативным режиссерам, деятелям культуры и искусства право реализовать себя при поддержке Национального академического театра имени Янки Купалы".

Во время "Театрального пикника" в Александровском сквере гости смогут узнать о всех тонкостях театрального этикета, заглянуть в закулисье театра, сделать себе усы, как у молодого Янки Купалы, получить приглашение на закрытые показы спектаклей и даже шанс выйти на сцену Купаловского. Кроме того, будут работать грим-площадка и street-буфет, где столичные кафе и рестораны представят театральные сеты, например, десерт с клюквенным морсом "Людзі на балоце", сэндвич с черным чаем "Чорная панна Нясвіжа", штрудель с безалкогольным глинтвейном "Ноч на Каляды". А ближе к вечеру пройдет концерт артистов Купаловского театра, которые исполнят лучшие песни из репертуарных спектаклей. Также свою музыкальную программу представят группы ili-ili и "Касіяпея", Егор Забелов, Светлана Бень и другие.-0-

Фото Максима Гучека