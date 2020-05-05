Купаловский театр подбодрил минчан размещенными в подземном переходе цитатами из "Паўлінкi"

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Привычные афиши Национального академического театра им. Янки Купалы в подземном переходе на станции метро "Октябрьская" заменили жизнеутверждающие цитаты из легендарного спектакля "Паўлінка", дополненные пожеланиями актеров, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Это наши места для размещения театральных афиш. Но так как сейчас спектакли не идут, вместо традиционных афиш мы решили разместить вот такую театральную поддержку всем белорусам. Взяли самую известную пьесу Янки Купалы - "Паўлінка", наш легендарный спектакль, который в прошлом году получил статус нематериального историко-культурного наследия. Выбрали самые известные фразы и добавили к ним пожелания купаловцев", - рассказала заместитель генерального директора театра Светлана Шитикова.

Пожелания сотрудников театра выделены более жирным шрифтом. Выглядит это, например, так: "Во калі пайшло ўсё ўверх нагамі! Хутка стане на свае месцы!" или "Каханенькiя-родненькiя, беражыце сябе!"

Так купаловцы транслируют свой позитивный посыл и показывают, что с нетерпением ждут встречи со зрителем. Как скоро она состоится, пока в театре точную дату назвать не могут. Но рассчитывают, что спектакли возобновятся в конце мая - начале июня. Зрители смогут узнать об этом в том числе, когда увидят на месте нынешних жизнеутверждающих плакатов новые афиши.-0-