Купаловский театр посетит с гастролями Лиду

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический театр имени Янки Купалы 15 ноября посетит с гастролями Лиду. Культовый спектакль Николая Пинигина "ART" будет показан в городском Дворце культуры, сообщили БЕЛТА в театре.

"ART" - один из спектаклей-визиток Купаловского, который полюбился зрителям не только Минска, но и других городов Беларуси, а также зарубежья. Спектакль был показан в Париже в июне 2016 года во время первых белорусских театральных сезонов во Франции. В октябре спектакль прошел в Молодечно и собрал более 400 зрителей.

Новая версия постановки "ART" в режиссуре Николая Пинигина идет на главной сцене Купаловского театра с 2015 года. Кстати, в Лиде состоится 101-й показ спектакля. Псевдоинтеллектуальная комедия известного французского драматурга Ясмины Реза рассказывает о трех 40-летних друзьях, переживающих кризис среднего возраста. "Псевдо" - потому что автор пародирует и утрирует размышления о современном искусстве. Пьеса была переведена на 35 языков и поставлена во многих театрах Европы.

По случаю 100-го театрального сезона Купаловский театр расширяет карту гастролей по Беларуси. Так, 3 декабря Гомель увидит театральную сенсацию прошлого сезона - спектакль "Рэвізор". "Вечар" режиссера Валерия Раевского 7 декабря пройдет во Дворце культуры Солигорска. Показ состоится по случаю 100-летия со дня рождения народной артистки СССР Галины Макаровой.-0-