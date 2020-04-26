Купаловский театр представил онлайн-версию своего журнала

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вышел в свет второй номер журнала "Купалаўскі" Национального академического театра имени Янки Купалы. Впервые стала доступна его электронная версия. Об этом БЕЛТА сообщили в театре.

"Купалаўскі" - первый в Беларуси журнал, издаваемый драматическим театром страны, который теперь можно прочитать бесконтактно. Для тех, кто привык читать “Купалаўскі”, листая его страницы, в театральной типографии издан и бумажный тираж журнала", - рассказали в театре.

Создатели подчеркивают, что журнал подготовлен с любовью к зрителям и любителям театрального искусства, которые интересуются 100-летней историей и современной жизнью главного драматического театра страны. "Во втором номере мы рассказываем о событиях, которые разноцветными облаками проносятся над театром, и поэтому обложку журнала украшает картина знаменитого белорусского художника Адама Глобуса "Облако над театром Янки Купалы", - отметили в учреждении. - Наш театр стоит на пересечении истории, и мы собрали самые интересные и важные из этих событий-облаков. Они дают нам ощущение полета, и этим ощущением мы хотим поделиться с читателями".

Во втором номере "Купалаўскага" читателей ждут увлекательные экскурсии в прошлое, интересные истории об Александровском сквере, эксклюзивные интервью, а также любимая многими рубрика "Карацелька" с историями от народного артиста Беларуси и СССР Геннадия Овсянникова и другие интересные материалы.

Журнал в электронной версии можно приобрести через онлайн-оплату и получить экземпляр на электронную почту. Печатную версию также можно оплатить онлайн с почтовой доставкой к месту проживания либо работы. Все подробности - на сайте театра.-0-