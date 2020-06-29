Купаловский театр представил спектакль "Вельтмайстар-акардэон" на фестивале в Праге

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический театр имени Янки Купалы выступил в качестве партнера и продемонстрировал запись спектакля "Вельтмайстар-акардэон" на Х Международном фестивале авторской песни в Праге (Чехия), который проходил онлайн, сообщили БЕЛТА в театре.

Фестиваль авторской гитарной песни проходит в необычном месте: в средневековом готическом замке Стржеков над городом Усти-над-Лабем недалеко от чешско-германской границы. На мероприятие съезжаются многие артисты из разных стран, в том числе из Беларуси. В этом году фестиваль был впервые проведен в онлайн-формате.

В спектакле "Вельтмайстар-акардэон" представлены оригинальные песни по словам Марка Мермана, аранжированные Владимиром Курьяном в сопровождении живого оркестра театра. Запись спектакля можно было посмотреть из любой точки мира.-0-