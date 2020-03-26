Купаловский театр представит премьеры двух постановок в мае-июне

26 марта, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. Две постановки "En souvenir de Шагал" и "Тутэйшыя" презентует в мае-июне Купаловский театр, сообщила журналистам заместитель генерального директора Национального академичного театра имени Янки Купалы Светлана Шитикова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Премьера спектакля "En souvenir de Шагал" пройдет в конце мая. Он расскажет о жизни и творчестве известного белорусского художника Марка Шагала. А "Тутэйшыя" - обновленный легендарный спектакль по произведению Янки Купалы, его поставил наш художественный руководитель Николай Пинигин. Премьера планируется на конец июня, над сценографией и костюмами работает Екатерина Шиманович, которая уже не первый раз создает костюмы и декорации для спектаклей Купаловского театра", - рассказала Светлана Шитикова.

По ее словам, в конце года зрителей ожидает премьера "Ідыліі" по пьесе Дунина Марцинкевича в режиссуре Николая Пинигина. "Что касается других проектов, планируем организовать "Дзень Купалаўскага тэатра" в Минской городской ратуше 6 июня. Первый музыкально-театральный фестиваль "Паўлінка" состоится 11 июня в Вязынке, а в конце этого месяца пройдет показ спектакля "Кароль Лiр" в Несвижском замке. К нашему 100-летию 14 сентября на главной сцене пройдет постановка "Аб гісторыі тэатра" Николая Пинигина", - добавила заместитель гендиректора.

Сейчас на время театры приостановили гастрольную деятельность. Однако в планах Купаловского показы спектаклей в Даугавпилсе, Варшаве и Люблине, которые были перенесены. В этих городах планируется показ одного из популярных спектаклей театра - "Рэвізор" в постановке Николая Пинигина. В апреле театр поедет в Могилев с "Паўлінкай" и "Рэвізорам", в мае - в Борисове с "Паўлінкай". В июне "Пiнскую шляхту" увидят жители Молодечно. Спектакль "Кароль Лiр" Купаловский театр покажет на закрытии фестиваля "Белая вежа" в Бресте. -0-