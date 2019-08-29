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Культура
29 августа 2019, 16:19

Купаловский театр представит в юбилейном сезоне обновленный спектакль "Тутэйшыя"

Фото из архива
Фото из архива

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический театр имени Янки Купалы представит в юбилейном сотом сезоне обновленный спектакль "Тутэйшыя" в постановке Николая Пинигина, сообщил журналистам генеральный директор театра Павел Латушко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Купаловский театр - это история страны, белорусской культуры и каждого из нас. Именно поэтому в сотом сезоне планируется ряд торжественных мероприятий, новых проектов, гастролей и, конечно же, премьер на главной и камерной сценах. Пожалуй, самая долгожданная премьера нового сезона - обновленная постановка спектакля Николая Пинигина "Тутэйшыя", - рассказал Павел Латушко.

В 1990-х годах этот спектакль по пьесе Янки Купалы стал по-настоящему культовым и в 1992-м получил Государственную премию Беларуси. Художественный руководитель Купаловского театра Николай Пинигин также планирует восстановить знаменитый спектакль "Ідылія" по Винценту Дунину-Марцинкевичу. Премьера запланирована на июнь будущего года. Автором сценографии станет Зиновий Марголин, художник по костюмам - Екатерина Шиманович.

В постановочных планах на сотый сезон также спектакль "Кароль Лір" в режиссуре Николая Пинигина. Премьера состоится в декабре этого года. Сценографию к спектаклю создает Екатерина Шиманович. Представит на главной сцене свою постановку известный российский режиссер Сергей Землянский. Премьера его пластического спектакля "Мой Шагал" состоится в январе 2020 года.

В конце года новый спектакль ожидается и на камерной сцене. Актер и режиссер Роман Подоляко представит долгожданную постановку под названием "1" / "Першы". Она будет создана в жанре вербатим по одноименной пьесе, написанной Романом Подоляко и Михаилом Зуем. Их плодотворный творческий дуэт получил воплощение в инсценировке к спектаклю "Радзіва "Прудок" по Андрусю Горвату.

Новые проекты Купаловского театра на камерной сцене будут связаны с историей, значимыми фигурами, современной литературой и образованием. Проект "Легенды Купалаўскага тэатра" расскажет о выдающихся личностях - артистах, режиссерах, художниках. "Літаратура і тэатр" станет попыткой показать современную белорусскую прозу на сцене Купаловского в качестве эскизов и читок в исполнении молодых режиссеров и актеров. "Экскурсіі пра спектакль" проведут по местам, куда никогда не заглядывал зритель: бутафорский, реквизиторский, гримерный цеха, арт-фойе, портретная галерея, пространство за сценой. Свое продолжение получит проект "Музычныя вечары ў Купалаўскім", предпремьера которого состоялась в июле этого года.

Особое внимание будет уделено путешествию на родину Янки Купалы, чтобы осуществить давнюю мечту театра - показать "Паўлінку" в Вязынке. К слову, планируется, что этот показ спектакля будет самым массовым за всю историю его существования.

Откроет же юбилейный сотый сезон Купаловский театр 3 сентября легендарной "Паўлінкай". Спектакль идет на главной сцене почти 80 лет.

Как подчеркнул Павел Латушко, для театра всегда было и остается важным - работать для зрителей. "Мы будем расширять театральное пространство через новые постановки белорусских авторов: современных и классиков, зарубежную современную и классическую драматургию. Мы - театр, который открывает двери для новых идей, новых проектов, для тех, кто интересуется театральным искусством и готов внести свой вклад в его развитие. Очень важно, чтобы театр был востребован. В основе этого - качество постановок. Наш театр является лидером в драматическом театральном искусстве страны и, уверен, одним из лучших театров на территории СНГ. Нас знают в Европе, в том числе благодаря тому качественному творческому продукту, который мы представляем нашему зрителю", - сказал гендиректор.-0-

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