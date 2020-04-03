Купаловский театр продолжит онлайн-показы архивных спектаклей и творческих вечеров артистов

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический театр имени Янки Купалы запускает новый онлайн-проект "Купалаўскі дома", сообщили БЕЛТА в учреждении.

С 27 марта по 2 апреля с успехом прошел "Тыдзень Купалаўскага online". В течение недели благодаря прямой трансляции и интернет-ресурсам зрители увидели четыре репертуарных спектакля Купаловского театра. Общее число зрителей всех четырех показов за неделю составило более 40 тыс. человек из Европы, Америки, Азии, Африки. Поддержку акции оказали Министерство иностранных дел и диппредставительства Беларуси за рубежом.

"С учетом большой популярности проекта и положительных отзывов со стороны любителей театрального искусства, Купаловский театр расширяет свое присутствие в интернет-пространстве и анонсирует новый проект - "Купалаўскі дома". Это показы спектаклей из архива театра, творческих вечеров наших артистов, встреч, праздничных мероприятий и других видеозаписей, которыми мы с любовью и благодарностью готовы делиться со зрителем", - рассказали в театре.

Так, 5 апреля можно будет увидеть спектакль-капустник "жАрт to you" (2016), 7-го - творческий вечер заслуженной артистки Беларуси Тамары Мироновой (из архива Белтелерадиокомпании), 8-го - спектакль "Офіс" Ингрид Лаузунд (режиссер Екатерина Аверкова), 10 апреля - спектакль "Хам" Элизы Ожешко (режиссер Александр Гарцуев). Просмотр доступен бесплатно и без территориальных ограничений. Ссылка будет открыта на сайте kupalauski.by и в социальных сетях театра с 18.00 в день показа до 18.00 следующего дня.-0-