Купаловский театр проведет 16 января вечер памяти Галины Макаровой

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На камерной сцене Национального академического театра имени Янки Купалы 16 января проект "Легенды Купалаўскага" откроется мероприятием "Каралеў я не iграла", посвященным столетию со дня рождения народной артистки СССР и Беларуси Галины Макаровой, сообщил корреспонденту БЕЛТА режиссер театра Дмитрий Тишко.

"Это вечер памяти Галины Макаровой. Ведущим будет заслуженный артист Беларуси Александр Подобед. Весь вечер мы будем говорить об этой великой актрисе, о ее творчестве, личной жизни, как она работала в Москве, когда Купаловский театр был в эвакуации, потом, когда вернулась назад. Галина Макарова была очень востребованной, многие режиссеры хотели, чтобы она играла в их спектаклях и фильмах", - рассказал Дмитрий Тишко.

Зрители смогут увидеть документальные кадры из спектаклей, кинофильмов, личного архива актрисы. Своими воспоминаниями о ней поделятся друзья и родственники, а также народный артист СССР и Беларуси Геннадий Овсянников, народная артистка Беларуси Зинаида Зубкова, белорусский драматург Алексей Дударев. "Мы хотим рассказать, какой интересной личностью была Галина Макарова. К примеру, она была чемпионкой Беларуси по мотокроссу. И видео об этом мы тоже покажем, - отметил режиссер. - Во время проекта "Легенды Купалаўскага" мы будем знакомить зрителей с выдающимися людьми, и открывает его Галина Макарова".-0-