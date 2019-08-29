Купаловский театр расскажет о своей столетней истории через новые информационные проекты

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический театр имени Янки Купалы расскажет о своей столетней истории через новые информационные проекты, сообщил журналистам генеральный директор театра Павел Латушко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уже в сентябре будет представлен первый номер журнала, который не только расскажет об истории Купаловского театра, но и станет источником информации для тех, кто в целом интересуется театром как видом искусства. Мы планируем, что первый выпуск будет посвящен истории театра, тем постановкам, которые вышли в последнее время на нашей сцене. Мне бы не хотелось сегодня раскрывать все тайны. Планируем издать этот журнал тиражом около 2 тыс. экземпляров, так что у многих будет возможность его прочитать", - рассказал Павел Латушко.

В планах также снять документальные ленты и телевизионные ролики, издать книгу об истории театра с ценными архивными материалами. Ожидается, что книга увидит свет в следующем году. В числе новых проектов юбилейного сотого сезона театра также образовательная программа для школьников по развитию творческого мышления, навыков выразительного чтения, написания первых драматических текстов.-0-