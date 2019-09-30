Купаловский театр с успехом представил "Пiнскую шляхту" на фестивале в Польше

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический театр имени Янки Купалы 29 сентября на международном фестивале "Направление Восток" в Белостоке представил спектакль "Пінская шляхта" по пьесе Винцента Дунина-Марцинкевича, сообщили БЕЛТА в театре.

"В Белостоке "Пінскую шляхту" играл звездный состав Купаловского театра. Польские зрители смогли увидеть на сцене народного артиста Виктора Манаева и заслуженного артиста Беларуси Александра Подобеда, - рассказали в театре. - Билеты на показ нашего спектакля разобрали уже в первый день их продаж. А после выступления публика овациями и стоя благодарила артистов-купаловцев".

Во время фестиваля свое театральное искусство продемонстрировали коллективы Беларуси, Польши, Грузии, Литвы и Украины.

В театре напомнили, что впервые спектакль "Пінская шляхта" в постановке Николая Пинигина увидел свет в 2008 году и с тех пор был отмечен многими премиями в Беларуси и за рубежом, главная из которых - Государственная премия Беларуси.

"Это первые гастроли Купаловского театра в юбилейном, сотом, сезоне. Впереди у купаловцев много интересных проектов, запланированы гастроли как по Беларуси, так и по зарубежью. Например, спектакль "Ураджай" мы представим в декабре в Париже", - подчеркнули в театре.

В Польше генеральный директор театра Павел Латушко вместе с Николаем Пинигиным и артистами театра провел творческую встречу с учениками лицея с белорусским языком обучения в городе Бельск-Подляски. Павел Латушко провел также переговоры о перспективах сотрудничества с руководителями театра имени Юлиуша Остервы в Люблине, Национального театра Польши, Польского театра в Варшаве, театра "Рампа", Драматического театра имени Александра Венгерко.-0-