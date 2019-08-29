Купаловский театр в сотом сезоне расширит гастрольную карту - Латушко

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический театр имени Янки Купалы в юбилейном сотом сезоне расширит гастрольную карту, сообщил журналистам генеральный директор театра Павел Латушко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Купаловский театр считает важным развивать театральное пространство через новые проекты, расширять гастрольную карту и открывать новые площадки. В наших гастрольных планах - ряд городов Беларуси: Гомель, Гродно, Слоним, Барановичи, Молодечно, Бобруйск, Солигорск, а также гастроли за рубежом и участие в европейских театральных фестивалях. 29 сентября Купаловский театр покажет спектакль "Пінская шляхта" в Белостоке, а в декабре представит спектакль "Ураджай" в Париже", - рассказал Павел Латушко.

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