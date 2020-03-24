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24 марта 2020, 16:13

Купаловский театр впервые покажет "Паўлінку" онлайн для всего мира

Фото из архива
Фото из архива

24 марта, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. Впервые легендарный спектакль "Паўлінка" Национального академического театра имени Янки Купалы будет транслироваться в прямом эфире на весь мир, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Показ состоится 27 марта в Международный день театра. "Спектакль "Паўлінка" будет идти в прямом эфире. Это даст возможность познакомиться с шедевром театрального искусства мирового уровня не только жителям Беларуси, но и представителям белорусской диаспоры за рубежом, нашим соотечественникам, которые по разным причинам находятся за границей, и всем, кто интересуется белорусской культурой. Прямой эфир будет доступен с любого устройства и в сети любого оператора Беларуси и других стран мира без авторизации", - рассказали в театре.

Многокамерная художественная съемка в высоком качестве позволит каждому зрителю максимально погрузиться в атмосферу театрального зала и увидеть все, что происходит на сцене с разных ракурсов. Для спектакля будут доступны субтитры на русском языке. Показ начнется в 19.00.

"Спектакль "Паўлінка", поставленный Львом Литвиновым в 1944 году на базе Томского драматического театра в условиях эвакуации, считается визитной карточкой Купаловского. Именно этой постановкой начинается каждый сезон, спектакль остается неотъемлемой частью репертуара уже почти 80 лет. В 2019 году "Паўлінка" была признана нематериальной историко-культурной ценностью Беларуси", - добавили в театре.

За годы существования спектакля в главной роли зрители смогли увидеть почти два десятка талантливых актрис - от Раисы Кошельниковой и Зои Белохвостик до Марты Голубевой, которая и сыграет 27 марта. Вместе с ней на сцену Купаловского выйдут Мария Захаревич, Павел Харланчук-Южаков, Андрей Ковальчук, Алена Сидорова, Николай Кучиц, Наталья Кочеткова, Марина Гордиенок, Дмитрий Тумас.-0-

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