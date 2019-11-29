Купаловский театр выпустил первый номер своего журнала

29 октября, Минск /Анастасия Архипова - БЕЛТА/. Национальный академический театр имени Янки Купалы выпустил первый номер своего журнала "Купалаўскi". Журнал был презентован сегодня на пресс-завтраке, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам генерального директора театра Павла Латушко, сегодняшний зритель - креативная личность, которая думает, анализирует и является не только наблюдателем в фабрике спектаклей. "Современные зрители хотят участвовать в жизни театра, знать и понимать больше о том, что происходит на сцене. Мы ищем разные формы, чтобы общаться с нашей аудиторией. Один из таких проектов - это издание Купаловского театра. Этот журнал - наша проба пера, мы делаем это впервые", - добавил он.

/Будет дополнено/.-0-