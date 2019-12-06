Купаловцы играют спектакль "Ураджай" в Париже

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический театр имени Янки Купалы привез в Париж спектакль "Ураджай", сообщили БЕЛТА в театре.

Сегодня второй день показа, первый состоялся накануне. "Старейший театр Беларуси уже презентовал в Париже белорусскую классику - "Пан Тадеуш" в 2014 году, одну из самых известных французских пьес "ART" в 2016-м, а теперь настал черед современных белорусских авторов и самого известного представителя новой драмы - Павла Пряжко. Накануне 100-летнего юбилея в театре l'Espace Beaujon при поддержке посольства Беларуси во Франции и французской ассоциации Demain le Printemps Купаловский выступает со спектаклем "Ураджай", - рассказали в учреждении.

Это одна из последних премьер на Камерной сцене Купаловского театра. Режиссер Дмитрий Тишко воплотил на сцене текст успешного белорусского драматурга Павла Пряжко - это имя уже хорошо известно любителям театра во всем мире, а его пьесы переведены на иностранные языки и поставлены многими европейскими театрами. Перевод пьесы "Ураджай" / La Récolte на французский язык сделала Виржини Шиманец. Главные роли в спектакле исполнили молодые артисты Купаловского театра Антонина Дубатовка, Павел Остроух, Илария Шашко и Михаил Зуй.

В качестве благодарности Купаловский дал возможность французским любителям театра получить первые зарезервированные билеты бесплатно. Кроме того, первые три зрителя, которые привели с собой трех друзей, получили подарок от Национального академического театра имени Янки Купалы в виде специальной сувенирной продукции к сотому сезона и 100-летию театра.-0-