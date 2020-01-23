Купаловцы показали спектакль "Урожай" в Москве

23 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Национальный академический театр имени Янки Купалы представил в Москве в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России спектакль "Урожай". Показ в российской столице был приурочен к 100-летию театра, сообщили БЕЛТА в пресс-службе дипмиссии.

"Режиссер Дмитрий Тишко воплотил на сцене произведение успешного белорусского драматурга Павла Пряжко, чье имя уже стало известным любителям театра во всем мире, а его пьесы были переведены на иностранные языки и поставлены многими европейскими театрами", - отметили в посольстве. Главные роли в спектакле исполнили молодые артисты Купаловского театра Марта Голубева, Дмитрий Тумасов, Татьяна Денисова и Андрей Дробыш.

"Яркий комедийный спектакль московская публика встретила восторженно. На протяжении всего сеанса не умолкал зрительный хохот. От Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в России Владимира Семашко артистам театра были преподнесены цветы", - добавили в дипмиссии.-0-