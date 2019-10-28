Купаловцы выступили с аншлагом в Гродно

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический театр имени Янки Купалы 25 и 26 октября с аншлагом представил в Гродненском областном драматическом театре спектакли "Рэвізор" и "Паўлінка", сообщили БЕЛТА в учреждении.

"Гродненцы очень тепло встретили артистов театра и остались в восторге от популярных спектаклей из репертуара купаловцев. Спектакль "Рэвізор" посетили 452 зрителя, "Паўлінку" - 630. Кстати, в обоих спектаклях исполняла роли народная артистка Беларуси Зоя Белохвостик, которая 26 октября отметила свой юбилей", - рассказали в театре.

Кроме того, 25 октября генеральный директор театра Павел Латушко и фотограф Александр Лосминский презентовали выставку Петра Шумова - знаменитого фотографа из Гродно. В начале ХХ века он эмигрировал в Париж, где создал прекрасные портреты известных поэтов, композиторов, писателей, художников, политиков. Выставку из 33 фотокопий работ Петра Шумова можно будет увидеть в торговом центре Old City Гродно до середины ноября.

Купаловский театр продолжает гастрольное турне по городам Беларуси по случаю празднования сотого театрального сезона. Следующий выезд театра на гастроли состоится 5 ноября. В Бобруйске на полях VII Республиканского фестиваля национальной драматургии имени Винцента Дунина-Марцинкевича будет показан спектакль "Ураджай" по пьесе Павла Пряжко.-0-