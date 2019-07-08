Квесты, конкурс старинных напитков и зрелищные бои ожидают гостей рыцарского феста в Мстиславле

8 июля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Праздник средневековой культуры "Рыцарский фест - 2019" пройдет 2-4 августа в Мстиславле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме.

Ожидается, что в этом году на мероприятие соберутся исторические клубы Беларуси, России и Украины. Гостей ожидают традиционные рыцарские турниры и забавы, соревнования лучников, массовые сражения, конные представления и показательные выступления, мастер-классы по средневековым танцам, различные огненные и световые шоу, выступления музыкальных этно- и фолькгрупп.

Организаторы разрабатывают новые захватывающие тематические квесты для детей и взрослых. Одной из изюминок станет конкурс средневековых напитков, в котором смогут принять участие все желающие. Конкурсанты должны будут представить напитки, изготовленные по старинным рецептам: вина, сбитни, различные травяные чаи. Гости также смогут посетить выставку "Игры королей", где представлена история военного дела эпохи Средневековья, и совершить увлекательную экскурсию в Кармелитский костел с посещением его таинственных башен и подвалов.

Музыкальный коллектив, в составе которого сотрудники и воспитанники местной школы искусств, представит постановки в средневековом стиле, проведет мастер-классы по старинным танцам и исполнению песен. Свое участие в форуме уже подтвердили группы средневековой музыки "Старый Ольса", "Літы талер" и FRAM (Украина).

Организатором феста выступают Мстиславский райисполком и Централизованная клубная система Мстиславского района.-0-