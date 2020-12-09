Квесты, выставки, спектакли - НЦХТДМ подготовил программу к зимним праздникам

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Квесты, выставки и спектакли подготовил к зимним праздникам Национальный центр художественного творчества детей и молодежи, сообщила сегодня журналистам художественный руководитель учреждения Надежда Коршунова, передает корреспондент БЕЛТА.

На YouTube-канале nchtdm 10 декабря в 11.30 будет дан онлайн-старт республиканской благотворительной акции "Наши Дети", где прозвучат поздравления от всех финалистов республиканского смотра-конкурса Дедов Морозов и Снегурочек "Елка-Фэст". В 11.45 начнется трансляция программ-победителей в номинациях "Лучшая сюжетно-игровая программа", "Лучший Дед Мороз и Снегурочка". В финале конкурса приняли участие 14 команд из учреждений общего среднего и дополнительного образования детей и молодежи - победители и призеры областных и минского городского этапов конкурса.

Выставка лучших работ XXIV Республиканской выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества "Калядная зорка" откроется 11 декабря. Во время ее работы будет организована экскурсия "Зимние истории", программа которой рассчитана на младший и средний школьный возраст. Посетители выставки смогут познакомиться с традициями празднования Нового года и Коляд, узнать о необычных рождественских историях, зимних видах спорта, а также поучаствовать в развлекательных квизах.

Кроме того, во время зимних каникул малыши смогут поучаствовать в новогодней интерактивной программе "Волшебный будильник Деда Мороза" и увидеть главных волшебников зимы. "Ребят до 12 лет приглашают на сказочный игровой спектакль "Одноух и первая зима", который будет наполнен музыкой, танцами, весельем, интерактивными конкурсами. Веселая история с приключениями будет рассказывать о дружбе, о том, как важна индивидуальность каждого, кто тебя окружает. Рассадка в зале - с соблюдением социальной дистанции", - рассказала художественный руководитель.

В НЦХТДМ запланирован квест "В поисках Деда Мороза вокруг света". Ребят ждут увлекательные квизы, головоломки, конкурсы, новогодняя дискотека и мастер-класс. Также все желающие могут ознакомиться с адвент-календарем, в котором на каждый день расписаны новогодние задания и игры. Его можно найти на сайте центра и в его официальном Instagram-аккаунте.-0-