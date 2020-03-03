Лаборатория театральной фотографии впервые вошла в спецпрограмму "М@rt.контакта"

3 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Лаборатория театральной фотографии впервые вошла в специальную программу международного молодежного театрального форума "М@rt.контакт", сообщила корреспонденту БЕЛТА куратор творческого проекта, могилевский фотограф Евгения Алифиренко.

Лаборатория будет работать в Могилеве на протяжении всего фестиваля с 21 по 27 марта. "Проект реализуется на молодежном форуме впервые за 15 лет его проведения, - сказала собеседница. - Идея возникла во время подготовки фотовыставки "Форум.zip 2.0", которая откроется в арт-фойе Могилевского драмтеатра в первый день фестиваля. Наша задача - не задокументировать события "М@rt.контакта", а показать его особую атмосферу, закулисье, изнанку. Глядя на снимки прошлых лет, понимаешь, что фестиваль так и не открылся зрителям с этой стороны".

К участию в лаборатории театральной фотографии приглашаются фотографы, которые любят театр и открыты к экспериментам. На протяжении фестивальной недели они посетят все мероприятиях форума - спектакли, мастер-классы, обсуждения критиков. Каждый день по итогам работы они будут делиться снимками и впечатлениями, публиковать их в социальных сетях и выбирать фотографию дня. Творческое сотрудничество будет интересным и интенсивным, обещают организаторы.

Также в специальную программу "М@rt.контакт" вошла молодежная медиалаборатория. Эта мастерская стала уже традиционной и от форума к форуму активно реализуется в социальных сетях. Именно там участники лаборатории пишут мини-рецензии на спектакли, публикуют интервью с актерами, режиссерами и критиками, обсуждают последние театральные события. Цель проекта - не научить кого-то писать о театре, а дать зрителю более широкое и полное представление о жизни форума, отмечает куратор медиалаборатории Ольга Семченко.

В специальную программу форума в этом году также вошли лекция режиссера и арт-директора российского фестиваля молодой драматургии "Любимовка" Юрия Шехватова об актуальности современной драматургии, мастер-класс по актерскому мастерству "Как сделать театр из ничего" от известного российского драматурга, режиссера, актера и педагога Николая Коляды, мастер-класс "Этюдный метод работы актера" от режиссера и театрального педагога, заведующего кафедрой Российского института сценических искусств Вениамина Фильштинского.

Помимо этого, на форуме будет работать мастерская молодой режиссуры. На этот раз актеры под руководством российского режиссера Николая Балобана создадут эскиз спектакля по поэтической драме Марины Цветаевой "Федра". В свою очередь участники первой драматургической лаборатории под кураторством белорусского драматурга Дмитрия Богославского напишут пьесу о Могилеве и его жителях. Итоговый драматургический материал будет представлен в формате читки в последний день форума на сцене областного драматического театра.

Международный молодежный театральный форум "М@rt.контакт" в этом году состоится уже в 15-й раз. В его программу вошли 24 спектакля из 11 стран мира. Это уникальные постановки как молодых, так и уже известных театральных коллективов. Зрителей ждет много классического материала, который будет представлен в экспериментальной форме. За все время проведения молодежного театрального форума в Могилеве было показано 237 спектаклей, которые посетили более 50 тыс. зрителей.-0-