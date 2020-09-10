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Культура
10 сентября 2020, 07:02

Ларисе Долиной сегодня исполняется 65 лет

Лариса Долина. Фото из архива
Лариса Долина. Фото из архива

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народной артистке Российской Федерации, замечательной эстрадной певице Ларисе Долиной сегодня исполняется 65 лет.

Лукашенко: в Беларуси любят и ценят Ларису Долину, чье творчество дарит истинное наслаждениеЛукашенко: в Беларуси любят и ценят Ларису Долину, чье творчество дарит истинное наслаждение
Александр Лукашенко выразил уверенность, что Лариса Долина и в дальнейшем будет радовать зрителей новыми песнями и яркими проектами, способствовать укреплению культурных связей двух братских народов.

Родилась Лариса Александровна Долина 10 сентября 1955 года в Баку в еврейской семье. Ее отец Александр Маркусович работал строителем, мать - Галина Израилевна - секретарем-машинисткой. При рождении Лариса носила фамилию отца - Кудельман. Долина - девичья фамилия матери, ее певица взяла в начале своей карьеры в 1970-х годах.

Во время концерта "Союзное государство приглашает...", 2016 год
Во время концерта "Союзное государство приглашает...", 2016 год

Когда Ларисе исполнилось два года, родители переехали в Одессу. Этот город певица считает своей второй родиной. Она закончила школу при Одесском музыкальном училище по классу виолончели, а также трехгодичные курсы английского языка. В дальнейшем собиралась продолжить изучение языка, но все решил случай. Отдыхая в пионерском лагере, Лариса познакомилась с музыкантами из группы "Магелланы", которые пригласили ее к себе солисткой. С этим коллективом Долина проработала полгода, а затем перешла в ансамбль Мильмана. Однако она не собиралась становиться профессиональной певицей и долго надеялась, что исполнится ее мечта стать переводчицей. Но этого так и не произошло.

"Славянский базар в Витебске", 2010 год
"Славянский базар в Витебске", 2010 год

В 1971 году Одесская филармония объявила конкурс в вокальный ансамбль "Волна". Тайком от родителей Лариса Долина пришла на конкурс и победила. Так, еще не успев закончить школу, она стала профессиональной певицей. Школу Лариса заканчивала заочно, сдавая зачеты и экзамены в перерывах между гастролями.

В дальнейшем она была солисткой таких музыкальных коллективов, как Государственный эстрадный оркестр Армении под руководством Константина Орбеляна, Государственный эстрадный ансамбль Азербайджана под руководством Полада Бюльбюль-оглы, оркестр "Современник" под руководством Анатолия Кролла, пела в сочинском ресторане "Хрустальный" при гостинице "Жемчужина". Специально для Ларисы Долиной Анатолий Кролл поставил программу "Антология джазового вокала".

Лариса Долина на пресс-конференции, 2013 год
Лариса Долина на пресс-конференции, 2013 год

С 1985 года Долина начала работать самостоятельно. Многие композиторы приходили слушать певицу, некоторые из них становились ее партнерами на многие годы. Она активно сотрудничала с ленинградским композитором Виктором Резниковым. За время сольной карьеры было поставлено несколько концертных программ, с которыми певица объехала всю страну. На концертах неизменно были аншлаги.

В 1985 году Долина впервые выступила как режиссер собственной программы "Затяжной прыжок". Через два года Лариса Долина представила новое шоу "Контрасты", в 1989 году в концертном зале "Россия" показала программу "Льдинка", а на следующий год - шоу "Маленькая женщина". В 1988 году там же состоялась премьера рок-оперы "Джордано", в которой главную мужскую роль исполнил Валерий Леонтьев, а главную женскую - Лариса Долина.

Лариса Долина во время выступления, 2017 год
Лариса Долина во время выступления, 2017 год

С середины 1980-х годов Лариса Долина активно гастролировала по СССР, а затем в России и зарубежных странах с сольными концертными программами: "Затяжной прыжок", "Контрасты", "Льдинка", "Маленькая женщина", "Я не нравлюсь себе", "Погода в доме", "Оттепель", "Сны экстраверта". Записала более 20 студийных альбомов.

В 2010 году состоялась премьера мюзикла Максима Дунаевского "Любовь и шпионаж", в котором Долина исполнила главную роль. В 2013 году сыграла Мортон в российской версии мюзикла "Чикаго".

Лариса Долина снялась в художественных фильмах "Бархатный сезон", "Мы из джаза", "Остров погибших кораблей", "Сувенир для прокурора", "Новейшие приключения Буратино", "Золушка", "С Новым годом! С новым счастьем!". Ее голос звучит почти в 80 кинокартинах и мультфильмах, среди которых "Обыкновенное чудо", "31 июня", "Чародеи", "Человек с бульвара Капуцинов" и др.

Лариса Долина принимает активное участие в Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске", была председателем жюри конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2013".

"Славянский базар в Витебске", 2011 год
"Славянский базар в Витебске", 2011 год

Певица в 1998 году была удостоена звания народной артистки России. В 2005 году награждена орденом Почета, в 2018-м - орденом Дружбы. Певица не раз становилась призером и лауреатом многих престижных всесоюзных и международных конкурсов. В 1991 году была удостоена титула "Лучшая певица страны" на всесоюзном конкурсе "Профи". В 1994 году певица получила приз "Хрустальный дельфин" на Всероссийском конкурсе в Ялте. В 2010 году ей был вручен специальный диплом и приз Постоянного комитета Союзного государства "За творческое воплощение идей дружбы народов Беларуси и России". Трижды, в 1994, 1996, 1997 годах, Долина становилась обладательницей Национальной российской премии "Овация", а в 1997 и 2005 годах - престижной музыкальной премии "Золотой граммофон".

С 1 сентября 2016 года Лариса Долина - заведующая кафедрой эстрадно-джазового пения Московского государственного института культуры. Член партии "Единая Россия" с 2003 года.

Первым мужем Ларисы Долиной был дирижер оркестра "Современник" джазовый музыкант Анатолий Миончинский. В 1983 году в семье появилась дочь Ангелина. Второй супруг - Виктор Митязов, музыкант, продюсер. Затем Долина встретила своего нынешнего супруга бас-гитариста, продюсера Илью Спицына.-0-

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