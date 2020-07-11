Латвийские артисты намерены участвовать в "Славянском базаре", несмотря на сложности с пересечением границы

Фото посольства Беларуси в Латвии

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Латвийские артисты намерены участвовать в фестивале "Славянский базар в Витебске", несмотря на сложности с пересечением границы из-за коронавируса. Об этом шла речь на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Латвии Василия Марковича с победителями отбора участников фестиваля из Латвии, сообщили БЕЛТА в диппредставительстве. Дипломат встретился с Дианой Пашко и Даниелсом Ширманисом, а также главой жюри и организатором отбора претендентов от Латвии, музыкальным педагогом и продюсером Еленой Швилпе. Фото посольства Беларуси в Латвии Во время встречи посол поздравил участников с победой в сложном отборочном конкурсе, ведь около 100 конкурсантов боролись за участие в фестивале, пожелал успешного выступления на международном музыкальном празднике в Витебске и вручил памятные сувениры. Латвийские участники, несмотря на возникающие сложности с пересечением границы из-за коронавируса, подтвердили свое намерение посетить Беларусь для участия в фестивале, отметили в посольстве. В беседе с латвийским музыкальным продюсером Еленой Швилпе руководитель диппредставительства обсудил перспективные совместные проекты по организации музыкальных фестивалей в Латвии с участием белорусских коллективов, учитывая сроки действующих ограничений по передвижению из-за пандемии коронавируса.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!