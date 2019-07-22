Латвийские пейзажи покажут на фотовыставке в Национальной библиотеке

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотовыставка "Далягляд", приуроченная к столетию Латвии и ее главного книгохранилища - Латвийской национальной библиотеки, откроется 25 июля в галерее "Лабиринт" Национальной библиотеки Беларуси, сообщили БЕЛТА организаторы.

"Экспозиция представит снимки латвийских пейзажей, которые познакомят зрителя с сокровищами Латвии и ее красотой - незабываемыми ландшафтами, созданными человеком, а также часто утерянными и перестроенными сельскими и городскими видами, - рассказали в Нацбиблиотеке. - Изображения будут дополнены информационными материалами. Посетителей ждут коллекция "Пейзажные сокровища Латвии", а также изображения архитектурных и исторических памятников из фондов Латвийской национальной библиотеки".

Мероприятие пройдет во время рабочего визита в Беларусь министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса.

Фотовыставка будет работать по 20 сентября.

Организаторами выступают Национальная библиотека Беларуси, Латвийская национальная библиотека, Министерство иностранных дел Латвии и посольство Латвии в Беларуси.-0-