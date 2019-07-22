Латвийские пейзажи покажут на фотовыставке в Национальной библиотеке

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотовыставка "Далягляд", приуроченная к столетию Латвии и ее главного книгохранилища - Латвийской национальной библиотеки, откроется 25 июля в галерее "Лабиринт" Национальной библиотеки Беларуси, сообщили БЕЛТА организаторы.
"Экспозиция представит снимки латвийских пейзажей, которые познакомят зрителя с сокровищами Латвии и ее красотой - незабываемыми ландшафтами, созданными человеком, а также часто утерянными и перестроенными сельскими и городскими видами, - рассказали в Нацбиблиотеке. - Изображения будут дополнены информационными материалами. Посетителей ждут коллекция "Пейзажные сокровища Латвии", а также изображения архитектурных и исторических памятников из фондов Латвийской национальной библиотеки".
Мероприятие пройдет во время рабочего визита в Беларусь министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса.
Фотовыставка будет работать по 20 сентября.
Организаторами выступают Национальная библиотека Беларуси, Латвийская национальная библиотека, Министерство иностранных дел Латвии и посольство Латвии в Беларуси.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.28 BYN
|2.265 BYN
|2.27 BYN
|USD
|2.0255 BYN
|2.02 BYN
|2.023 BYN
|RUB
|3.215 BYN
|3.2 BYN
|3.21 BYN