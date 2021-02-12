Латышкевич: "Бярозка" - это хорошая стартовая площадка для начинающих авторов

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Журнал "Бярозка" - это хорошая стартовая площадка для начинающих авторов. Такое мнение высказала сегодня журналистам писательница, обладательница Национальной литературной премии в номинации "Дебют" Маргарита Латышкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня "Бярозка" является одним из самых интересных белорусскоязычных молодежных журналов. Для любого писателя "Бярозка" - это хороший старт и прекрасное продолжение. Действительно здорово, когда у писателей любого возраста существует возможность публиковать свои произведения и пробовать себя в разных форматах, а в издании есть широкое поле для экспериментов и открытия новых горизонтов. Кроме того, здесь проводятся мастер-классы не только для начинающих авторов, но и для опытных мастеров", - подчеркнула Маргарита Латышкевич.

По словам главного редактора журнала Екатерины Каплун, "Бярозка" имеет уникальную историю длиною в более чем 95 лет. "Через ее страницы прошли писатели, которых сегодня изучают в школе и знает каждый белорус, - сказала она. - Современные подростки, которые нам пишут, это умнейшие люди с высоким интеллектуальным уровнем. Уверена, что журнал в том виде, в котором существует, всегда будет находить своего читателя".

Детская писательница Елена Масло поделилась, что ее очень радует современный формат журнала. "Это действительно интересное, художественно оформленное издание. Люди, которые трудятся здесь, - интеллектуалы с хорошим литературным вкусом, - обратила внимание она. - Мне, как сформировавшемуся автору, очень важно читать, что публикуют юные писатели. Это помогает держать руку на пульсе времени. "Бярозка" помогает уловить то, что интересно молодым людям, на что они обращают внимание и что обсуждают".

Журнал "Бярозка" издается с декабря 1924 года. В издании публикуются произведения белорусских и зарубежных писателей, материалы социального, культурного и исторического характера, разносторонне развивающие личность читателя, воспитывающие любовь к родным местам, уважение к другим народам и нациям. Содержатся художественные и публицистические произведения подростков.-0-