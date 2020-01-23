Лауреатов литературной премии имени К.Туровского чествовали в Гомеле

23 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Чествование лауреатов областной литературной премии имени Кирилла Туровского состоялось сегодня в Гомельском облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Награды по итогам 2019 года - а это не только денежная премия, но и издание произведений лауреатов - вручил председатель облисполкома Геннадий Соловей. В номинации "Поэзия" лучшей признана Елена Матвиенко, "Проза" - Михаил Ковалев, "Детская литература" - Софья Шах, "Публицистика и литературная критика" - Ольга Равченко, "Открытие года" - Ольга Астапенко.

Во время вручения премии. Фото newsgomel.by

Для того чтобы жители области смогли познакомиться с лучшими произведениями гомельских авторов, половину тиража направят в публичные библиотеки и библиотеки учреждений образования.

Председатель областного отделения Союза писателей Беларуси Владимир Гаврилович поблагодарил облисполком за поддержку писательского труда. Он отметил, что на гомельской земле есть немало талантливых последователей известных мастеров художественного слова.

Решение о поддержке лучших писателей региона было принято Гомельским облисполкомом в 2013 году. С того момента лауреатами премии стали 34 автора.-0-

Фото newsgomel.by