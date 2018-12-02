Ледовое шоу может появиться на "Славянском базаре"

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ведется работа над тем, чтобы ледовое шоу появилось на фестивале "Славянский базар в Витебске". Об этом в интервью телеканалу СТВ рассказал генеральный директор Центра культуры "Витебск" и директор международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Глеб Лапицкий, сообщает БЕЛТА.

Фестиваль, по словам Глеба Лапицкого, должен быть не просто культурным проектом - это должен быть объект туризма, как внутреннего, так и внешнего. При этом директор считает, что кардинальные изменения не принесут глобальный положительный эффект. "У нас будут новые проекты. Это и музыкальные проекты, будут новые площадки - мы работаем над тем, чтобы и ледовое шоу появилось на Славянском базаре. Культура кавер-бэндов, культура молодежных групп - это тоже будет. И в первую очередь мы постараемся акцентировать внимание на белорусской культуре", - сказал Глеб Лапицкий.

Самоокупаемость, по его мнению, возможна: "Надо, чтобы паззлы сошлись. Надо, чтобы мы попали во вкус наших зрителей. Тогда у нас будет и в экономическом плане хорошо. И мы всегда всем говорим, что открыты предложениям. Каждый комментарий в соцсетях и на нашем сайте разбираем своей командой. Могу сказать, что в этом году будут артисты, которых мы даже не рассматривали в сетке фестиваля, они приедут по просьбе наших телезрителей и подписчиков". При этом по итогам прошлого фестиваля окупаемость более 80%.

Фестиваль можно сделать зоной, свободной от вокальной фонограммы. "Но мы должны идти в ногу со временем - многие телевизионные проекты при этом технически невозможны. На нашем фестивале очень много артистов, которые поют вживую. Очень мало тех, кто поет под фонограмму. Мы идем в сторону того, чтобы наши проекты шли либо под живой аккомпанемент, либо минус, и ни одного сольного проекта не идет под фонограмму", - пояснил Глеб Лапицкий.

Конкурс молодых исполнителей планируется развивать. "Мы уже начали большие переговоры, чтобы отборочные туры вывести на новый уровень. Выходим на балтийский регион, выходим на американский регион - чтобы там были полноценные национальные отборы", - сказал директор. При этом он отметил, что второе отделение конкурса в этом году удивит многих это будет шоу с мировыми хитами.

Сейчас формируется программа "Славянского базара", подбираются персоналии. "И мы всячески постараемся, чтобы в январе-феврале мы уже озвучили программу и люди бы имели возможность приобрести билеты", - сообщил Глеб Лапицкий.-0-