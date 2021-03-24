Ледовое шоу в амфитеатре, концерты и уличное искусство - "Славянский базар" пройдет 14-19 июля

24 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. XXX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 14 по 19 июля. Программа будет включать традиционные концерты, ледовое шоу, театральные мероприятия и уличное искусство, сообщил журналистам на брифинге генеральный директор Центра культуры "Витебск", директор Международного фестиваля искусств Глеб Лапицкий, передает корреспондент БЕЛТА.

Сюрпризом для зрителей станет первый концерт в Летнем амфитеатре - симфоническая рок-феерия "Увертюра к фестивалю. Огонь и лед". На главной сцене музыкального форума установят ледовую площадку 10 м на 15 м. На ней победитель и призер мировых спортивных первенств по фигурному катанию - Государственный балет на льду Санкт-Петербурга - покажет публике шоу. Все действо будет сопровождать Concord Orchestra под управлением итальянского дирижера Фабио Пирола.

Торжественная церемония открытия фестиваля состоится 15 июля на главной сцене. Во время него вручат специальную награду Президента "Через искусство - к миру и взаимопониманию" и состоится гала-концерт. В фестивальные дни также пройдут традиционные конкурсы - взрослый и детский. Отборы на них еще продолжаются и проходят в основном онлайн, впервые заявку на участие в конкурсах фестиваля прислал Эквадор.

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