Легендарную оперу "Кармен" Большого театра Беларуси можно посмотреть онлайн

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легендарную постановку Большого театра Беларуси - оперу Жоржа Бизе "Кармен" можно посмотреть онлайн. Ее будут транслировать с 26 июня в сообществе #ЗОЛОТОЙФОНДБТ официальной страницы Главной дирекции фондовых материалов БТРК "Белтелерадиофонд" в соцсетях "ВКонтакте" и Facebook. Об этом БЕЛТА сообщили в театре.

Впервые оперу "Кармен" представили на суд зрителей в 1875 году в Париже в театре "Опера-комик". Спектакль провалился: сюжет и плотская страсть, так откровенно выраженная в музыке Жоржа Бизе, шокировали светскую публику. Это был скандал, который, пожалуй, и повлиял на столь скорый уход из жизни самого композитора - он умер спустя три месяца после премьеры. Ему было лишь 36 лет. Жорж Бизе так и не узнал, какой ошеломляющий успех ждал его творение в дальнейшем. Петр Чайковский в своих письмах называл "Кармен" не иначе как шедевром. Теперь эта опера триумфально шествует по всем театрам мира. Спектакль занимает особую страницу и в истории белорусского Большого: опера стала первой постановкой, которая в 1933-м открывала театр.

В первых четырех постановках "Кармен" начиная с 1933 года главную партию исполняла Лариса Александровская, ослепительная красавица, обладательница уникального по диапазону и тембру голоса. Потом на сцене белорусского Большого блистали Лидия Галушкина, Светлана Данилюк, Нагима Галеева и Наталья Руднева. Великолепная Елена Образцова всегда с удовольствием участвовала в белорусской "Кармен", превращая каждый спектакль в настоящее событие. "За многолетнюю историю постановок оперы Бизе на сцене Большого театра случалось всякое: контрабандисты представали в образах пролетариев, которые вместе с роковой красавицей боролись за свободу рабочего народа, или Кармен убивала Микаэла, а не Хозе. В постановке Вячеслава Цюпы сцену наполнили сложные высокие металлические конструкции - артистам хора приходилось постоянно бегать по этим этажам, а исполнительнице титульной роли даже прыгать со второго на первый. Этой певицей была народная артистка Беларуси Наталья Руднева", - рассказали в театре.

Запись постановки режиссера Вячеслава Цюпы была сделана в 1991 году. Главные партии исполнили Наталья Руднева (Кармен), Эдуард Пелагейченко (Хозе), Наталья Костенко (Микаэла), Аркадий Савченко (Эскамильо), Тамара Кучинская (Фраскита), Ирэна Журко (Мерседес), Виктор Чернобаев (Цунига), Геннадий Чепиков (Данкайро), Михаил Жилюк (Моралес), Григорий Полищук (Ремендадо). За дирижерским пультом - маэстро Александр Анисимов.-0-